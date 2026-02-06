06.02.2026 | 10:29
Гръмнаха зам.-шефа на ГРУ в Москва
Владимир Алексеев е настанен в болница с няколко огнестрелни рани

Един от най-високопоставените руски генерали бе прострелян при покушение срещу него в Москва. Първият зам.-началник на Главно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили ( ГРУ ) ген.л-т. Владимир Алексеев е настанен в болница с няколко огнестрелни рани.

Алексеев има разузнавателни връзки с паравоенни групировки по целия свят. Твърди се, че е участвал и в намеса в президентските избори в Съединените щати през 2020 г. През май 2022 г. той беше идентифициран като висш командир на военното разузнаване, отговорен за Украйна, от телевизия „Царград“, след руското нахлуване в Украйна. Алексеев е един от санкционираните от Европейския съюз за отравянето на бившия агент на ГРУ Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия през 2018 г.

Според разследващите, на 6 февруари 2026 г. в жилищна сграда, разположена на Волоколамското шосе в Москва, неидентифицирано лице е произвело няколко изстрела по мъж и е избягало от местопроизшествието.
Следователи и криминалисти от Следствения комитет на Москва работят на мястото на инцидента. Проворени са записи от камери.

