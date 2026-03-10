10.03.2026 | 19:55

Скандал! ДПС-Ново начало назначава цигански барони на работа в АЕЦ “Козлодуй”

Целият износ на бургаската рафинерия на "Лукойл" минава през фирми на Бойко Борисов и Делян Пеевски

ДПС-Ново начало на Делян Пеевски масово назначава цигански барони на работа в АЕЦ ”Козлодуй”. Уреждането на държавна работа на неграмотните и малограмотни роми е довело да драстично увеличаване на персонала на единствената ни атомна централа със 170 души, съобщиха източници на МИГNews.info от енергийното министерство.

В момента в АЕЦ „Козлодуй“ работят 3870 души срещу 3 700 в края на 2022 г. Най-ниската заплата там е 3000 лв.

Ръководството е било заставено от Делян Пеевски да назначава посочени от него кадри на ДПС, които са постигнали най-добри резултати при купуването гласове преди и по време на избори. Конкретните лица пък били посочвани от Иван Мирински, който е дясната ръка на санкционирания от САЩ и Великобритания корупционер.

Циганските барони очевидно по рождение за експерти в атомна енергетика, казват с ирония в Министерство на енергетиката, ръководено от Трайчо Трайков.

Междувременно се потвърдиха слуховете, които през ноември 2025 г. циркулираха усилено в политическите и бизнес среди при назначаването на Румен Спецов за особен управител на „Лукойл“. Тогава опозицията обяви, че Бойко Борисов и Делян Пеевски правят опити да откраднат бургаската рафинерия. Към момента целият износ на горива минава през две фирми, считани за прикрита собственост на двамата ортаци във властта – „Инса ойл“ и „Сакса ойл“. Първата е близка до Пеевски, а втората до Борисов. Двете компании са основните износители на горивата от „Лукойл“ след назначаването на Спецов, който по непотвърдена информация е със 185 000 лв. месечна заплата.

За трите месеца управление на особения управител бургаската рафинерия има загуби от 58 милиона долара, съобщи от своя страна Румен Овчаров. Той е убеден, е руската компания ще заведе арбитражно дело срещу България.