11.03.2026 | 11:27

Потрес! Никой не знае кога са починали тримата край Околчица

МВР и прокуратурата потвърдиха предварително зададанета версия за шесторната смърт, който разтърси България

Месец и 10 дни след като гръмна скандала „Петрохангейт“, прокуратурата и МВР още не знаят кога са починали 51-годишния Ивайло Калушев, Николай Златков (22 г.) и 15-годишния Александър Макулев край Околчица. Това стана ясно по време на брифинг с участието на зам. апелативния прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова и старши комисар Иван Маджаров и ам. директор на ГДНП, в чийто ресор е отдел „Разследване“.

Николова и Маджаров направих изявления относно хода на разследването като не позволиха никакви въпроси. Дадената от тях информация не отговори по какъвто и да е начин на много от основните въпроси.

Майката на загиналия Николай Златков Ралица Асенова, както и родителите на Иво Калушев и Александър Макулев организират протест „Искаме фактите“ в петък в 17.30 ч. пред Съдебната палата. След като майката на Златков обяви протеста във „Фейсбук“, профилът й бе блокиран.

Миналия петък прокуратурата съобщи, че освобождава телата на Николай, Калушев и Алекс, но роднините им настояват да се направят нови експертизи. От Ралица Асенова стана ясно, че от 18 февруари насам прокуратурата не е извършила нищо допълнително по разследването.

Разследванията се водят по две конкретни направления – едното е свързано с шетимата мъже при хижата Петрохан и връх Околчица. Анализът на събраните доказателства по двете досъдебни производства са обединени и към момента се води едно под ръководството на Окръжна прокуратура – София за причинената смърт на шестимата мъже.

„Резултатите от експертизите в съвкупност с целия събран доказателствен материал не променят извода за липса на чуждо присъствие на външни лица и на двете местопроизшествия“, категорична бе прокурор Николова.

Експертизите сочат, че при тримата мъже на връх Околчица е огнестрелно нараняван в областта на главата. „При Александър Макулев има входна рана в лявата слепоочна област от упор, при Николай Златков има входна рана в челната област ъщо от упор и при Ивайло Калушев също от упор или непълен упор входна рана в устната кухина“, разясни заместник апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София.

Трудно ще се установи точният час на настъпването на смъртта. По делото са събрани доказателства за метеорологичните условия, температура на въздуха и други условия.

Уточнихме и характеристиките на кемпера и съответно назначихме тройна съдебномедицинска експертиза. Тя е с участието на уважавани съдебни медици от гр. София. Работи се по осигуряване на резултатите на графически експертизи, резултати и други документи от хижата „Петрохан“, каза тя.