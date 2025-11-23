23.11.2025 | 16:56

Появи се нов голям източник на природен газ за Европа

Консорциумите, които разработват находищата "Кронос" и "Афродита", се готвят за износ през 2027 г.

Част от приблизително 20 трилиона кубически фута природен газ, открити във водите край Кипър, биха могли да достигнат европейските пазари още през 2027 г., заяви кипърският президент в сряда, докато Европа търси повече начини да се откаже от руската енергия, предаде гръцкото издание Kathimerini. Припомняме, че отказът от руски газ ще създаде дефицит от около 16 милиарда кубически метра газ в региона.

Най-важното находище на Кипър

Президентът Никос Христодулидес заяви, че първото количество природен газ, което може да бъде изнесено в чужбина, ще дойде от така нареченото находище Кронос, което се управлява от консорциум, съставен от италианската компания Eni и френската фирма TotalEnergies.

Христодулидес заяви на енергийна конференция, че консорциумът ще вземе окончателното си решение за осъществяване на проекта през следващата година, като газът от Cronos потенциално ще достигне преработвателен завод в египетския пристанищен град Дамиета за втечняване и транспортиране до европейските пазари с кораб през 2027 г.

Кипър е част от енергийните решения в Източното Средиземноморие

„Кипър е част от енергийните решения за енергийна сигурност в Източното Средиземноморие и както казах, важна цел е да съгласувате интересите си с тези на мощните държави и да действате като алтернативен енергиен коридор за Европа“, каза Христодулидес.

Говорейки на същата конференция, кипърският министър на енергетиката Георгиос Пананастасиу заяви, че природният газ от находището Кронос може да достигне до пазарите най-бързо, тъй като може да бъде свързан с вече съществуваща инфраструктура, пренасяща газ от огромното египетско находище Зор, което е на около 80 километра разстояние.

Папанастасиу заяви, че крайната целева дата за достигане на пазара на газ от „Кронос“ през 2027 г. е „оптимистична, но постижима“.

Има и друго находище

Според кипърския министър на енергетиката, плановете за износ на природен газ от друго кипърско находище, известно като „Афродита“, предвиждат разполагането на плаваща преработвателна инсталация върху самия резервоар, която да модифицира въглеводорода в това, което той нарече „сух газ“, който може да бъде насочен директно към потребителите в Египет.

Преработеният газ ще достигне съоръжение близо до Порт Саид в Египет и ще бъде използван за вътрешно потребление в Египет или втечнен за износ за Европа, в зависимост от това какво ще бъде решено в по-нататъшни консултации между Кипър и оператора на находището – партньорство между Chevron, Shell и израелската компания NewMed Energy.

Енергийните планове на Кипър и Ливан

Христодулидес заяви, че ще пътува до Ливан следващата седмица, за да обсъди ексклузивно енергийните планове на Кипър. Кипър споделя морски граници с Ливан, но ливанското правителство не е ратифицирало напълно споразумение за очертаване на изключителните икономически зони на двете страни. Това е попречило на Кипър да отвори райони, граничещи с ливанските води, за проучване на въглеводороди.

Кипърският президент заяви, че има „интерес от енергийни гиганти“ да лицензират повече области – или блокове – в кипърските води. ExxonMobil и партньорите QatarEnergy също притежават лицензи за проучване на въглеводороди за два блока край южното крайбрежие на Кипър.

В един блок партньорството е открило две значителни находища на природен газ, известни като Glaucus и Pegasus. Glaucus се оценява на приблизително 4,5 трилиона кубически фута газ, докато размерът на Pegasus все още се определя.