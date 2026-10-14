14.10.2026 | 10:06

ПП, ДБ и ГЕРБ в атака срещу Радев заради Буданов

Целта е разколебаване на избирателите, които ще гласуват за подкрепената от „Прогресивна България“ Илияна Йотова

ПП, ДБ и ГЕРБ готвят атака по управляващите в парламента заради посещението на Кирило Буданов.

Те ще искат изслушване на премиера Румен Радев заради срещата му с началника на кабинета на Володимир Зеленски в резиденция „Бояна“. Според запознати целта е разколебаване на избирателите, които ще гласуват за подкрепената от „Прогресивна България“ Илияна Йотова.

Според ПП и ДБ тя разчитала на русофилските гласове, а Радев тайно се срещнал с най-доверения човек на президента на Украйна и не съобщил публично, за да не загуби русофилския вот. „Какво означава конспиративна среща, какво означава да лъжеш руски настроените хора, че нямаш нищо общо с Украйна“, включи се в тона им и лидерът на ГЕРБ Борисов.

Всъщност срещата с Буданов е била планирана отдавна, а украинците са помолили за конфиденциалност. Предполага се, че разговорите са били за преговорите за мир, както и за ударените от дронове кораби в икономическата зона на България в Черно море. Тайната обаче падна, когато напористият Цветан Цветанов публикува снимка с високия гост. Бившият втори е известен с добрите си контакти в САЩ, но и с кръгове в „Прогресивна България“, а Буданов е пътувал точно за среща с администрацията на Доналд Тръмп, за да търсят решение за изход от войната.

В сериозни политически среди отвъд океана се говори усилено, че всъщност началникът на кабинета на Зеленски е новият фаворит на американския президент за държавен глава на Украйна. Буданов е бивш шеф на военното разузнаване в страната си. Според социологическо проучване от юли той има по-висок рейтинг от Зеленски, който е недолюбван от повечето украинци. Настоящият президент на Украйна обаче е любимец на политиците от ПП и ДБ, както и на крилото в ГЕРБ, което търси сближаване с либералната общност у нас. Те не искат мирно споразумение между Украйна и Русия и настояват Европа да помага на Зеленски във войната.

„Ще искат изслушване и ще четат декларации в отчаян опит да спасят резултата на Андрей Гюров, за да стигне до балотаж. Не могат да се примирят, че Зеленски си отива и има нов фаворит за президент, който се среща с премиера Радев и има подкрепата на САЩ“, казват депутати от управляващата партия. Те са наясно със синхрона между ПП, ДБ и ГЕРБ по темата и посочват, че трите формации предлагат сходни мерки срещу кризата с цените на горивата, която има пряка връзка с войната.

С наближаването на изборите тонът на трите парламентарни формации срещу управляващите се втвърдява, сочат последните медийни изяви на техни представители. Те атакуват всяко действие на правителството, особено в международен план. Според запознати с процеса на сближаване между тях целта е избирателите на ГЕРБ да припознаят Андрей Гюров на 25 октомври. Засега социологическите проучвания категорично сочат, че Йотова води на Гюров с непосилната разлика от над 20 пункта. В същото време тя говори умерено за конфликта между Украйна и Русия и настоява за мирно решение, а ПП, ДБ и части от ГЕРБ подкрепят европейската политика, която отрича усилията на Тръмп и Путин за договорка.