Предстои голям сблъсък между Борисов и Пеевски (видео)

Предстои много голям сблъсък между Бойко Борисов и Делян Пеевски, смята бившият депутат от ДПС и министър на земеделието и горите (2001-2005 г.) Мехмед Дикме. Думите му са от предаването на „На фокус“ по NOVA.

Според него една от причините за конфликт е фактът, че Борисов е повторил хода си отпреди години, когато управляваше с Реформаторския блок – и тогава правителството подава оставка, без да уведоми предварително партньорите си.

Втора причина е бюджетът, смята Дикме. Бойко Борисов обяви, че ГЕРБ да се занимава с финансовата рамка за 2026 г. и проектобюджетът на кабинета в оставка няма да бъде приет. „Това е върховен удар по кметовете на ДПС и лично по Делян Пеевски“, казва бившият министър:

„В бюджета има заложени много средства за инвестиции в общините, управлявани с ДПС. Много от кметовете са подписали предварителни договори за поръчки, които вече се работят. Това ще удари върху имиджа им, а и върху местните бюджети“.

Обяснението според него е, че ДПС е партия на хората в местната власт, не на Пеевски или на Доган.

„Разклаща се доверието към Делян, ще се отрази на електоралната подкрепа към него“. По думите на Дикме „ДПС-Ново начало“ ще влезе с 30 мандата в един нов парламент, но потенциалът преди протестите е бил 50.

Дикме е на мнение, че сега и Ахмед Доган има възможност да се върне. Според него обаче е рано да се коментира краят на Пеевски.

В същото време Борисов изпраща сигнал към президента Румен Радев и ПП-ДБ, че се откъсва от Пеевски и по този начин показва, че е готов на ново мнозинство с ПП-ДБ. Ако искат ГЕРБ и ДПС да съществуват, двамата трябва да се оттеглят„, отбеляза бившият депутат от ДПС.

Tой каза, че е участвал в последния антиправителствен протест на 10 декември, за да „усети пулса на хората“. Изводът му от видяното е, че „младите скоро ще вземат властта в свои ръце, а изтърканите политици ще останат в миналото“.

„Протестиращите не бяха нито за едните, нито за другите, а за бъдещето на България. Общо над 500 000 души в страната излязоха по площадите, но сега те не трябва да се крият, а да излязат напред и да поемат инициативата“, добави Дикме.

Според него сред протестиращите е имало хиляди хора от турския етнос, които са разочаровани от управлението на тандема Пеевски – Борисов. „Няма лошо да управляват заедно, но трябва да го правят пред очите на хората с ясни и конкретни намерения и цели“, посочи Дикме.

Бившият депутат от ДПС смята, че конатрапротестите на Пеевски са били суперкатализаторът за демонстрациите срещу правителството. „Нямаше друго, което да изкара толкова много хора на площадите, колкото контрапротестите“, допълни той. Припомни и че поведението на депутатите Байрам Байрам и Хамид Хамид също е предизвикало недоволството на много хора.

„Парламентът не е селска кръчма, там хората трябва да се държат подобаващо“, разкритикува той народните представители от „Ново начало“.

Въпреки критиката към Пеевски, Дикме отбеляза значимата му роля в ДПС: „Никой друг освен Делян Пеевски не можеше да детронира Ахмед Доган. Крайно време беше да бъде детрониран Доган и олигарсите около него“, каза Дикме. Той призна също, че е гласувал за „Ново начало“ и Пеевски, но поиска отговорно поведение от партията.

