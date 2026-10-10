10.10.2026 | 10:29

Преговорите за мир между Украйна и Русия да стартират в България?

Иван Ангелов отхвърли твърденията на опозицията, че партията му иска прекратяване на конфликта чрез капитулация на Украйна

Конфликтът в Украйна трябва да бъде решен по дипломатически път, а България би могла да изиграе ключова роля, като приеме евентуални преговори за мир между Киев и Москва. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Прогресивна България“ (ПБ) Иван Ангелов.

Той отхвърли твърденията на опозицията, че партията му иска прекратяване на конфликта чрез капитулация на Украйна. Според него трябва да се вземат предвид аргументите и на двете страни, тъй като Европа вече е изтощена от войната.

Повод за коментара му бе и наскоро проведената среща в София между ръководителя на украинското разузнаване Кирило Буданов и премиера Румен Радев. Ангелов обясни, че разговорът е бил поискан от украинската страна и се е провел при засилени мерки за сигурност, заради което не е бил предварително оповестен. Основна тема е била установяването на траен мир.

Депутатът коментира и случая с двата търговски кораба, ударени от дронове в изключителната икономическа зона на България. Ангелов подчерта, че към момента не са открити отломки, което прави невъзможно категоричното установяване на произхода на апаратите.

„И Украйна, и Русия отрекоха да са техни дроновете. Нямаме доказателства, няма отломки, няма следи“, посочи той, като изтъкна, че най-важният резултат от ситуацията е успешната спасителна операция на българските власти, при която са запазени човешки животи.

Във връзка с вътрешнополитическите теми, Ангелов определи случая с т.нар. „Петрички Ескобар“ като преекспониран и призова предизборната кампания да не се превръща в „хвърляне на кал“.

Относно държавния бюджет за 2027 г., заместник-председателят на парламента увери, че план-сметката ще бъде внесена за разглеждане възможно най-скоро, вероятно след изборите. Основната цел на бюджета ще бъде гарантирането на финансовата стабилност и социалните плащания за най-уязвимите групи, като се очаква дефицитът да остане в рамките на 3-процентното изискване.