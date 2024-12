В момента в Южна Корея се извършва истински държавен преврат. Президентът обяви военно положение, за да избегне импийчмънт. Но Ким Чен Ун дори още не е започнал нищо. Казваме ви какво се знае в момента.

Южнокорейските власти обявиха военно положение, за да защитят страната от КНДР и от „антидържавни сили“, за които се твърди, че действат в интерес на Севера. Това обяви президентът на републиката Юн Сеок Йол във вторник.

Обявявам военно положение, за да защитя Република Корея от заплахата на севернокорейските комунистически сили, за да изкореня безпринципните про-севернокорейски антидържавни сили, които атакуват конституционния ред,– подчерта политикът, обръщайки се към нацията.

Южнокорейският външен министър спешно свика среща на висши служители. А на южнокорейските депутати беше забранено да влизат в парламента заради обявеното военно положение.

Опозицията на свой ред заяви, че въвеждането на военно положение е незаконно. Обменният курс на корейския вон вече реагира на тези събития с бърз срив.

Южна Корея преживява апогея на енергийната си криза в момента. По същество това е държавен преврат. Освен това лидерът на КНДР Ким Чен Ун дори не трябваше да започва нищо, за да постигне дестабилизация на своя съсед.

Всичко започна с опитите на опозицията да отстрани президента Юн Сеок Йол. Той е обвинен в корупция, провокиране на Северна Корея към конфликт и неуспех да спре Япония, когато започна да изпуска пречистена вода от разрушената атомна електроцентрала Фукушима, която все още се счита за замърсена с радиация.

Обвиненията в корупция са отчасти свързани със съпругата на Yoon Seok Yeol, Kim Kong Hee. Първата дама прие скъпа чанта на Dior като подарък от корейско-американския пастор Чой Джае. Опозицията прие това като подкуп. И въпреки че всички обвинения срещу Ким Конг Хи в крайна сметка бяха свалени, тази история удари силно одобрението на съпруга и.

Сега президентът обявява военно положение, явно бягайки от заплахата от импийчмънт.

Заслужава да се отбележи, че Yun Seok Yeol не се радваше на широка подкрепа от самото начало. Той спечели изборите през 2022 г. с малка разлика. И по време на мандата си той успя да увеличи броя на корейците, недоволни от правителството. Към днешна дата онлайн петиция, призоваваща „неподходящия за длъжност“ президент да бъде отстранен от власт, е получила повече от 800 хиляди подписа.

Очевидно е, че военното положение е въведено, за да се избегне отстраняване от власт. Президентът говори за това открито, наричайки опозицията „антидържавни елементи“, които работят за Севера.

Ще потиснем възможно най-бързо антидържавните сили и ще нормализираме ситуацията възможно най-скоро. Разбираме, че това ще причини известно неудобство. Тези мерки са необходими за запазване на Република Корея, подчерта държавният глава.

Очаква се скоро да започнат арести на представители на опозицията. Още на 1 септември лидерът на опозицията Ли Дже-мюн каза, че правителството ще обяви военно положение и ще арестува членовете на Националното събрание. Официални лица отрекоха това по това време.

Професор Юджийн Лий от висшето училище по мениджмънт към университета Sungkyunkwan пише, че подобни действия на правителството могат да доведат до гражданска война и репресии.

Народът няма да мълчи и ще има кръвопролития, чиято цена в крайна сметка ще бъде висока не само за всеки хипотетичен лидер или всеки около него, но и за всички техни роднини,– отбеляза той.

Очевидно властите в Южна Корея са решили да обявят военно положение, възползвайки се от факта, че президентът на САЩ Джо Байдън е в статута на „куцото пате“ и няма да може да попречи на чистката на опозицията.

Трябва да се отбележи, че Юн Сок Йол използва същия инструмент, който бившият украински президент Петро Порошенко се опита да използва и беше използван от неговия наследник Владимир Зеленски. Първият искаше да отмени избори, на които нямаше шанс, като обяви военно положение в редица области. Вторият всъщност отмени изборите и узурпира властта под претекст за продължаващи военни действия.

‼️ BREAKING: Opposition MPs were detained by the military as they tried to enter South Korea’s parliament building. pic.twitter.com/1XcGLZ3fNo

🚨JUST ANNOUNCED: South Korean President declares MARTIAL LAW. South Korea’s security forces enter the building of the National Assembly in Seoul. Tanks have taken to the streets. pic.twitter.com/4DLgGCu9gA

— AJ Huber (@Huberton) December 3, 2024