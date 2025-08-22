22.08.2025 | 22:30

Проф. Румен Гечев: Сигналите, които изпраща управлението на БНБ, са изумителни и неадекватни

Ръководството на Централната банка се обяви срещу санкциите "Магнитски"

Сигналите, които изпраща управлението на БНБ, са изумителни, вътрешно противоречиви и неадекватни. След като на 6 юни 2021 година правителството на г-н Байдън обяви няколко български имена, в това число Васил Божков и Делян Пеевски, само няколко дни по-късно, за да бъда точен- на 11 юни 2021 година, БНБ излезе с прессъобщение- пет дни след решението на американското правителство.

„Съгласно изискана от банките и получена в БНБ информация, всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с горепосочените лица, вече са предприели необходимите ограничителни мерки. Включително- блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези мерки са предприети предварително на други основания, преди публикуването на списъка на OFAC“/това е отделът за управление на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ-б.р/. Тоест на 6 юни 2021 година излиза решението по Закона „Магнитски“, приет още 2012 година. След това глобален 2016 година. БНБ управлението веднага си чупят крачетата- тичат за часове, веднага искат от банките, веднага блокират сметки на всички, които са в този списък. Сега изведнъж те казват, че нямало такива закони и такива изисквания. Ми те защо са нарушили тогава закона през 2021 г?

Това коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова проф. Румен Гечев. Поводът бе, че от ПП обвиниха вчера БНБ, че отказва да наложи ограничителни мерки спрямо санкционирани за корупция по американския закон „Магнитски“, и предупреди, че ще сезира за това Европейската централна банка. На свой ред от Националната банка обявиха тези обвинения като „недопустим опит за оказване на политически натиск“.

Ето и още от анализа на проф. Гечев:

Освен това тяхната реакция е правилна- разбира се ,че САЩ не могат да налагат закони на България. Но те налагат закони за собствените си долари и доларовите сметки. А да обясним на хората, че всяка транзакция в долари, независимо – може да е от България и Азербайджан, тя минава пред банката в Ню Йорк. Те имат юридическо право да си управляват сметките в долари и други активи, които минават през техни банки. И те налагат санкции на онези партньори, които са извън САЩ, и които оперират с американски финансови институции. Тоест САЩ има юридическо основание, а тук се оказва, че през 2025 година БНБ твърди, че няма основание. Това са взаимно изключващи се изявления на управлението на БНБ. Което доказва, че те се намират под пряко политическо управление. Сигналите за това са много. Веднъж си чупят краката за часове и въвеждат едните решения- така им е заповядано, очевидно. Каква е тази бързина за няколко часа! Сега веднага реакция обратна на тази през 2021 г. Понеже сега управлението е вече различно. Сега управлението осъществява г-н Пеевски, който уж е в опозиция. Ние сме в уникална ситуация- единствената страна в света, предполагам в момента, където опозиционна партия върти на малкия си пръст, диктува, избира министрите. И определя управляващите. Понеже сега управляващият е от групата „Магнитски“, БНБ сега служи на друг господар.