06.12.2025 | 16:11

Прогноза за 2026 г.: Путин напада Европа, а Китай – Тайван

Основният проблем е отказът на САЩ да защитават Тайван и Европа

На фона на ескалиращото напрежение на бойното поле и нов кръг от мирни преговори, Владимир Путин заяви, че „военните действия в Украйна ще престанат, когато украинските въоръжени сили напуснат окупираната от тях територия в Донбас“. Как ситуацията на фронта влияе на преговорите? Ще се съгласи ли Русия на замразяване на войната в замяна на евентуално признаване от САЩ на окупираните територии за руска територия? И какви ще бъдат последиците от това за Европа, САЩ и света – предимно за Китай и Тайван?

Проектът на украинската служба на Радио Свобода „Донбас Реалии“ разговаря за това с Валентин Бадрак, директор на Центъра за изследвания на армията, конверсията и разоръжаването. Стратегията за национална сигурност на САЩ, публикувана в петък, 5 декември, посочва „предотвратяването на конфликт за Тайван, в идеалния случай чрез поддържане на военно превъзходство“ като един от приоритетите си. Толкова ли е лесно да се постигне това и какво общо има Украйна с това?

Украйна и Тайван: Общ знаменател

– Свързани ли са ескалиращото напрежение на фронта и изявленията на Путин?

„Мисля, че са свързани. Вярвам, че всичко, което се случва на фронта, е свързано с вътрешнополитическата криза в Украйна и намерението на американския президент Доналд Тръмп да използва тази ситуация за свои цели.

Путин, разбира се, иска да заграбва колкото се може повече територия сега, за да я представи като частична победа, защото след това неизбежно ще продължи напред.

И дори ако войната бъде замразена за определен период от време, този период може да бъде много по-кратък от президентския мандат на Тръмп.

Искам да обърна внимание на съвсем различна точка на планетата, която отразява ситуацията, която преживяваме. Имам предвид действията на Китай.

Само през ноември, за една седмица, Китай наруши границите на Филипините, Япония и Южна Корея. Само Южна Корея реагира горе-долу последователно: беше заловен кораб, използван беше сълзотворен газ и корабът беше изгонен от корейските териториални води.

Китай също демонстрира нова хиперзвукова ракета, а официално видео потвърждава, че Япония е целта. Така че, Китай се готви да нахлуе в Тайван и ние ясно виждаме това.“ Това е свързано и с нашата война и тези заплахи са адресирани конкретно към Тръмп.

Не мога да не си спомня срещата на Тръмп със Си Дзинпин в Южна Корея, преди която китайското външно министерство заяви, че Тайван не трябва да се обсъжда, защото е китайски въпрос. И Тръмп не спомена Тайван, което по-късно призна. Всички тези действия, всички тези ситуации си пасват: общият план на Си Дзинпин и Путин е Китай да окаже натиск върху Тръмп, за да бъде по-отстъпчив и да направи компромис.

Има опит за персонализиране на разрешаването на войната, опит за приписване на заслуги за нея, за спечелване на Нобелова награда. Тези общи интереси са се сближили по такъв начин, че дори Европа сега се бори да запази своя суверенитет.

– Наистина ли Русия е готова да завземе колкото се може повече територия по военен път?

– Без значение какво казва Путин, той ще напредне само докъдето му бъде позволено. Ако освободим Донбас сега, той ще стигне по-далеч – ще завземе Запорожие, ще започне офанзива в северната част на Харков. Това ще бъде пълномащабна офанзива и ще продължи и ще ескалира до степента, до която сме способни да я отблъснем, и до степента, до която Европа е способна да ни помогне в това.

Що се отнася до Съединените щати, продажбите на оръжие на Украйна несъмнено ще продължат по програмата PURL, защото Тръмп не може да замрази продажбите на американско оръжие – той се нуждае от политически дивиденти.

Американският отбранително-промишлен комплекс е именно пътят за политическа и финансова подкрепа на Тръмп. Но друг въпрос е дали можем да повлияем на това. Опасявам се, че е трудно, защото в момента се нуждаем от ракети, голямо разнообразие от тях, в много големи количества, и предимно американски ракети.

Говорили сме за тях много пъти – от ATACMS, по-стари тактически ракети, до по-новите Precision Strike Missile, както… както и крилати ракети AGM-158 за F-16 и много други видове високоточни ударни системи.

Европа има малко от това и Европа все още се страхува да ни го предостави от своите запаси. Например, Германия има ракети за системата за противовъздушна отбрана Patriot. Дали ще предостави своите ракети или не, е труден въпрос.

Румъния и Полша купуват HIMARS, а също така вече имат ракети ATACMS. Смятаме, че всяка от тях има приблизително петдесет ракети. Но дали Полша и Румъния ще предоставят своите ракети на Украйна е под въпрос.

– Може ли Русия да атакува Европа едновременно с нападението на Китай срещу Тайван още през 2026 г.?

– Егоизмът на Европа все още не е преодолян. Тук действат страх, самосъхранение, недоразумения и неразбирания. Те виждат Украйна като последен бастион преди някаква дълга война. Планират я за 2029-30 г. Те не разбират, че нападението на Китай срещу Тайван и едновременното нападение на Путин срещу Европа биха могли да се случат още през 2026 г., ако на Путин му бъде позволено да напредва тук, в Украйна.

Най-интересното е, че в един момент Путин вече дори няма да се интересува колко украинска територия е завладяна. Защото днес основният проблем е отказът на САЩ да защитават Тайван и Европа.

Днес не познавам никого, който би могъл да потвърди, че Съединените щати ще защитават Европа – европейските страни от НАТО – и че Съединените щати ще защитават Тайван.

Не мисля, че това ще се случи. И точно това е планът на Си Дзинпин и Путин. Путин може да проведе този тест и да извърши хибридна атака.

За Путин е важно да види колко дълго ще продължи забавянето на отговора на Съединените щати. Ако продължи два или три дни, това е краят. НАТО може да се счита за завършен проект.

И тогава започват преговори, само че с цел, така да се каже, да се откупи Путин. Това е позицията на Европа.

„За Путин е важно да се възстанови империята.“

„Съединените щати сега все повече се отклоняват от Европа. Има предложение войските на НАТО да бъдат водени за първи път от немски генерал, а не от американски. И всички тези развития биха могли да бъдат много проблематични.

Следователно Европа има много големи надежди за Украйна, но тези надежди не са особено обвързани с прехвърлянето на нови ключови видове оръжия. Настоявам за прехвърлянето на нови.“ Тук съм напълно съгласен с Андрей Билецки (командир на 3-ти армейски корпус на украинските въоръжени сили, – бел. РС), който преди няколко месеца предложи европейците да мислят не за въвеждане на каквито и да било контингенти в Украйна, а за предоставяне на средства за подкрепа на украинската армия.

– Британското издание The Telegraph съобщи, че Доналд Тръмп уж ще предложи, по време на пътуването на помощника си Уиткоф до Москва, да признае Крим и други окупирани украински територии за руска територия, за да посредничи за сделка за прекратяване на войната. Разбирам, че става въпрос за едностранно признаване от страна на Съединените щати. Мислите ли, че това ще удовлетвори Путин?

– Ако Тръмп направи това, това ефективно ще „подчертае“ бъдещите действия на Китай. А самият Тръмп ще получи, както каза Чърчил, „и срам, и война“. Настоящото глобално съперничество между Китай и Съединените щати далеч не е в полза на Съединените щати.

Мисля, че военните разбират това много добре, тъй като още през 2024 г. беше признато, че хиперзвуковите ракети на Китай са по-добри от подобни американски оръжия. Това може да доведе до преразделяне на света по начина, който Си Дзинпин предложи на Джо Байдън през ноември 2023 г. В Калифорния, спомнете си, той каза, че има достатъчно свят, за да го разделим всички ние. Той просто намекваше за това.

Байдън мълчеше. А Тръмп предприема тези действия – прави това, от което Байдън се въздържа.

Цената на отбраната

– Всичко това се утежнява от несигурността около финансирането на Украйна за 2026 г. от западните партньори – в ЕС продължават дискусии за разпределяне на замразени руски активи на Киев. Изглежда като истински Рубикон във войната между Русия и Украйна. Ще има ли пари, ще има ли оръжия? Ако не, могат ли Китай и Русия наистина да се възползват от такъв огромен прозорец от възможности?

– Мисля, че Европа ще намери парите по един или друг начин. И тук инстинктът за самосъхранение ще се задейства. Особено след като си спомняме: Тръмп силно подкрепи използването на замразени активи. Той насърчи европейците да го направят.

Но бих насочил вниманието към някои други въпроси, свързани с тези, които споменахте. Например какво се случва в основните армии на Европа.

Ръководителят на разузнаването в Полша, която харчи най-много за отбрана в НАТО – 4,8% от БВП – заяви в началото на годината, че Полша ще се бие три седмици. Защото тогава няма да има достатъчно боеприпаси и т.н. А действията на Полша, когато започнаха да летят дронове, показват колко е трудно да се решат всички тези проблеми.

Точно вчера британската армия съобщи, че за първи път от няколко години броят на напускащите армията хора е надвишил притока на нови попълнения. Бундесверът изпитва големи проблеми с личния състав. И дори тече дебат: младите хора категорично се противопоставят на повторното въвеждане на наборната военна служба.

Въпросът за Европа и Украйна е доколко сме способни съвместно да сдържим руската офанзива. В крайна сметка признаването на Крим и окупираните територии е път към по-нататъшното издигане на Путин. За Путин най-важното е да няма правно обвързващи гаранции под формата на защита от страна на САЩ или защита на Украйна. Това е основното. Не го интересува нищо друго. Именно това ще му позволи напълно да завземе Украйна.

– Защо?

– Защото е много важно Путин да си върне империята. И ако Тръмп се намеси в това, тогава, за съжаление, Съединените щати ще претърпят много горчив и катастрофален резултат.

Защото далеч няма да се ограничи само с Украйна. Възможно е и много сериозно преразделяне на Европа.