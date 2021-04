23.04.2021 | 15:13

Пряко излъчване от хола на Вожда. Ето защо сме на 112 място по свобода на словото

Трите национални телевизии прекъснаха програмите си, за да излъчат брътважите на премиера в оставка/отпуска/болнични

В пряко излъчване във „Фейсбук“ от дома си в Банкя премиерът в оставка Бойко Борисов обяви, че партията му ще върне мандата за съставяне на правителство. Режисираната сценка беше излъчена тази сутрин директно от обществената телевизия БНТ и от другите две национални телевизии bTV и Нова. И трите прекъснаха предаванията си, докато течаха разговори с гости в студията – на поканените събеседници просто им беше отнета думата без предупреждение. През последните дни по същия начин телевизиите прекъсваха програмата си и за други спонтанни излъчвания на Борисов неглиже.

Само преди броени дни класацията на „Репортери без граници“ постави България на 112-о място по свобода на словото.

Полина Паунова, журналист:

Скъпи колеги, докога ще прекъсвате всякаква телевизионна програма, за да излъчвате пряко „Фейсбука“ на премиера в оставка, болнични и отпуск Бойко Борисов.

Аз самата настоявам за публичност на политическите лица, но това НЕ е публичност. Тя изисква в-ъ-п-р-о-с-и, а това, което наблюдаваме в момента е обикновен пиар, който един политически лидер си прави сам.

Забележете, че вече си е купил микрофонче, с цел да се чува по-ясно. Но да се чува това, което сам си е намислил. Не ви ли смущава, че има поне 50 въпроса, които произтекоха досега от изявлението, което се лее в ефира. Някои от въпросите са пряко свързани с истинността на твърденията на Борисов.

Миролюба Бенатова, журналист:

Монолози на патерица! 20 минути ефир, out of the blue, добре ли е! 112.

Генка Шикерова, журналист:

Прекъсваме, защото премиерът в оставка прави изявление. Изявление?!? Па и надпис: „Изявление на премиера в оставка“. И накрая момчето пак вика, за който се е объркал в жанра: изявление чухте.

Душана Здравкова, съдия:

Нямам думи! В студио е поканен зам. председател на Народното събрание (няма значение кой). Прекъсват предаването, за да се излѝчва монолог на политически лидер!! Къде е парламентарната република, питам?! И докато не се реагира на това, все ще си живеем с чл. 1 явно…

Спас Спасов, журналист:

Някой може ли да ми обясни защо трите национални телевизии излъчват на живо боянските брътвежи? В пълен обем! И на всичко отгоре това ни беше пробутано като „изявление на премиера“!

Роси Михова, журналист:

Трите национални телевизии днес издигнаха низкото до нови висоти.

Всичките сутрешни блокове прекъснаха предаванията си и игнорираха гостите в студията си, за да излъчват на живо домашните Фейсбук монолози на Борисов.

Въпросът ми е в какво негово качество той има подобен свободен достъп до национален ефир? Ако е в качеството му на лидер на партия, това е недопустимо, защото има поне още 5 парламентарно представени партии, които не се ползват с подобни привилегии. Ако е в качеството му на премиер в оставка, това е неприемливо, защото на практика всичките му коментари бяха обвинения към политическите му опоненти в парламента – обвинения, абсолютно необезпокоявани от журналистически въпроси.

Борисов върти политиката така, както я разбира и умее.

Но трите телевизии какво друго могат, освен да се въртят лакейски около него?

112 – мястото на България по свобода на медиите!

112 – зов за спешна помощ!

Емилия Недева, адвокат:

Телевизиите от 112 място прекъсват предаванията, за да го излъчват! Спрете се! Прекъснете на думите, че връща мандата, и това е!

Ангел Иванов:

Нали никой не се съмнява защо сме на едно от последните мяста по свобода на словото? Срам за българската журналистика и държавност!

Илиян Василев:

Върнахме се във времената на генералните секретари на ЦК – излъчват пряко от хола на Първия, всички телевизии, до една плуралистични и независими.

Голям дебат и плурализъм показаха камерите на БНТ, bTV и Нова, като в Северна Корея. Вождът говори – всички мълчат и кимат в одобрение.

Иво Инджов, преподавател по журналистика:

Почти 20-минутния монолог на премиера в оставка от къщата му в Банкя, с което той „върна“ мандата за правителство, показва защо той няма да се върне на бял кон в българската политика. Народняшкият му език, гарниран с обиди към политическите опоненти, беше в пълен синхрон с хъшлашкото му излъчване. Четиримата велможи от ГЕРБ, предвождани от нереализирания премиер Даниел Митов, очаквано слушаха верноподанически. Дънковата риза със запретнатите ръкави, мартеницата и червения конец против уроки на лявата ръка на „Бат Бойко“ никак не се връзваха с внушението за религиозност и смиреност на обитателя на голямото помещение, на чиито стени са окачени голям кръст и поне три икони.

През последните месеци и дни публичният образ на Борисов, ретранслиран от джипката, а след това от болницата и накрая от Банкя чрез „Фейсбук“ доби завършен еклектичен вид. И окончателно се отдалечи от политиката. Той продължава с усилията си да прави „Фейсбук“ шоу, а обвинява Слави Трифонов, че чрез тв шоуто е влязъл в политиката.

На този фон е учудващо, а може би не (112 място по свобода на словото е добър измерител на родните медийни реалности), че трите национални телевизии предадоха напоително и този ПРопаганден ход на Борисов. На „гражданина Борисов“, както впрочем той вече се нарича.

Къде е новинарската стойност на това излъчване? Къде са критичните или поне уточняващите журналистически въпроси? Къде е чувството за мяра в отразяването на политическите теми?

За да не оставя съмнение в порочния модел на медийното обслужване на властта, държавната БНТ блесна с оценките за излиянията на Борисов, дадени от журналистите Валерия Велева и Валери Найденов. Според тях Борисов „ги довърши“, той е „най-големият оратор на прехода“ и т.н. Липсваше ми само диагнозата на Петьо Блъсков…

Мненията събра „Дневник“