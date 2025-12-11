11.12.2025 | 13:51

Псувня „К*рво!“ смути парламента

Протакат вота на недоверие с процедурни хватки

Грозни псувни обладаха пленарната зала в момента, в който трябваше да започне процедурата по гласуването на вота на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков.

Малко преди шефката на Народното събрание да обяви старта й, председателката на енергийната комисия от ИТН Павела Митова излезе, за да поиска процедура – почивка от 30 минути.

В мига, в който тя се отправи към трибуната от мястото си в пленарната зала, ясно се чу възглас: „К*рво!“, последван от скандирания „Оставка“, идващи от парламентарната група на някогашния съратник на Слави Трифонов Радостин Василев.

Руди Гела бурно тропаше по масата. Лидерът на МЕЧ организира и съпартийците да се включат в шума.

Очаквайте подробности и гласуването на вота след дадената от Назарян 30-минутна пауза в пленарната зала.