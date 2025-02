12.02.2025 | 22:12

Путин и Тръмп слагат край на войната в Украйна. Мирните преговори започнаха без Зеленски

Двамата президенти са разговаряли час и половина. Тръмп описа възторжено разговора с Путин

Доналд Тръмп и Владимир Путин са провели днес официален телефонен разговор, който е траял час и половина. „Разговорът беше дълъг и много ползотворен“, заяви Тръмп. С този разговор двамата президенти на практика дадоха официален старт на мирните преговори.

Руският президент е поканил американския си колега в Москва. В разговора Тръмп наблегнал на бързото спиране на бойните действия в Украйна. Путин се съгласил, че дългосрочното мирно урегулиране може да бъде постигнато чрез преговори. На 8 февруари Тръмп също съобщи, че е разговарял с Путин. А днес каза, че ще се обади и на украинския президент Зеленски. Малко след това украинските медии съобщиха, че Тръмп и Зеленски разговарят, а по-късно от офиса на украинския президент казаха, че разговорът е приключил. Съветник на Зеленски заяви, че разговорът е траял около час.

В Truth Social Тръмп описа възторжено разговора с Путин: „Обсъдихме Украйна, Близкия Изток, енергетиката, изкуствения интелект, силата на долара и други теми. Заедно размишлявахме за великите истории на нашите страни и за това колко успешно се сражавахме във Втората световна война, спомняйки си, че Русия загуби десетки милиони хора, и ние също изгубихме толкова много!

Говорихме за силните страни на нашите нации и за голямата полза, която ще извлечем някога от съвместната ни работа. Но най първо – и двамата се съгласихме, че искаме да спреме милиони смърти, произтичащи от войната на Русия с Украйна. Президентът Путин даже използва моя предзиборен девиз „Здравият смисъл“. И двамата твърдо вярваме в него.

Договорихме се да работим заедно, много тясно, включително да направим и държавни визити. Договорихме се също така, че нашите екипи ще започната преговори веднага, и ще започнем с телефонен разговор с президента на Украйна Зеленски, за да му се съобщи за разговора, който проведох току-що.

Помолих държавния секретар Марко Рубио, директора на ЦРУ Джон Ратклиф, съветника по националната сигурност Майкъл Уолц и посланика и специалния представител Стив Уиткоф да оглавят преговорите, за които съм твърдо убеден, че ще бъдат успешни.

Милиони хора загинаха във войната, която нямаше да избухне, ако аз бях президент, но тя избухна, затова трябва да приключи. Повече не бима да бъде загубен нито един човешки живот!

Искам да благодаря на президента Путин за отделеното време и усилия по повод този призив, както и за освобождаването на Марк Фогъл, прекрасен човек, когото лично приветствах снощи в Белия дом. Вярвам, че тези усилия ще стигнат до успешен завършек, надявам се скоро!“

Володимир Зеленски разказа за разговора си с Тръмп в Телеграм канала си:

„Продължителен разговор. За възможностите да се постигне мир. За нашата готовност да работим на ниво екипи. За нашите технологични възможности, в частност дронове и друго съвременно производство. Обсъдихме нашия разговор със Скот Бесънт (финансовия министър на САЩ, който в момента е в Киев) и подготовката на новото ни споразумение за сигурност и икономическо и ресурсно взаимодействие. Президентът Тръмп ме информира за детайлите от разговора си с Путин. Украйна преди всичко иска мир. Определяме общите ни стъпки с Америка, за да спрем руската агресия и да гарантираме надежден, продължителен мир. Както каза президентът Тръмп, let’s get it done (нека да го направим). Договорихме за следващи контакти и срещи“.

Веднага след това и Доналд Тръмп описа какво са си говорили със Зеленски: „Току-що разговарях с президента на Украйна Володимир Зеленски. Разговорът мина много добре. Той, също като президента Путин, иска да се сключи МИР. Обсъдихме много теми свързани с войната, но основно срещата в петък в Мюнхен, където вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио ще водят делегацията. Надявам се, че резултатът от тази среща ще бъде положителен. Време е да се прекрати тази нелепа война, която води до масови и напълно ненужни смърти и разрушения. Бог да благослови народите на Русия и Украйна!“

Руските медии съобщиха, че акциите на руските компании са поскъпнали с 2.2 млрд. долара само за час след разговора на Тръмп с Путин. Поскъпнали са дори компаниите, които се намират под санкции.

Министри от ЕС коментираха, че без участието на европейци в преговорите траен мир в Украйна не може да има. Външните министри на Франция, Германия и Испания след среща в Париж заявиха, че без участието на Украйна и европейските страни войната не може да бъде спряна.

Испанският външен министър Алварес Буено заяви, че „ние искаме мир в Украйна, но искаме тази несправедлива война да завърши със справедлив мир“.

„Главното за нас е, че след трите години на ужасна война на Русия срещу Украйна руският президент сяда на масата на преговорите. Като европейци винаги казвахме: мирът и масата за преговорите са готови….Отговорът на Путин бяха три години зверства и терор“, подчерта министърката на външните работи на Германия Аналена Бербок.