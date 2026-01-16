16.01.2026 | 20:00

Путин отвръща на удара: Русия съди Европа за $200 милиарда!

Руската централна банка обвини „Юроклиър“ в нанасяне на финансови щети вследствие на действията на депозитаря, които са лишили институцията от управлението на нейните „ликвидни активи и ценни книжа“

Москва ще търси правата си в съда за запорираните руски активи в Европа, като част от санкциите заради войната в Украйна. Централната банка на Русия е завела дело срещу белгийския депозитар „Юроклиър“ (Euroclear), който държи основната част от замразените руски на Стария континент, съобщава ФП.

На предварителното заседание в Арбитражния съд в Москва РЦБ обвини „Юроклиър“ в нанасяне на финансови щети вследствие на действията на депозитаря, които са лишили институцията от управлението на нейните „ликвидни активи и ценни книжа“.

Съдия Анна Петрухина реши процесът да се проведе при закрити врати, по искане на банката, която се позова на „защита на банковата тайна“. Това решение предизвика недоволство сред адвокатите, представляващи десетки лица, чиито активи бяха замразени от „Юроклиър“, които поискаха да участват в процеса като трети страни, но бяха отстранени от заседанието.

Според руски държавни медии искът обхваща замразените активи и обезщетение за пропуснати ползи в размер на 18,2 трилиона рубли (около 200 милиарда долара по настоящия курс).

Замразяването на тези активи е част от западните санкции срещу водените от Москва военни действия в Украйна, започнали през февруари 2022 г. Москва определя тези мерки като незаконни по международното право и ги сравнява с нелоялна конкуренция срещу руските компании.

През декември обявяването на този иск срещу „Юроклиър“ дойде, докато Европейският съюз обсъждаше използването на замразени руски средства за осигуряване на финансова помощ на Украйна, пише БТА.

Споразумението в крайна сметка срещна съпротива от няколко държави, включително Белгия, заради което ЕС предпочете отпускането на „репарационен заем“ за Украйна, гарантиран от общия бюджет на общността, вместо да конфискува замразените активи.

Москва осъди европейските опити за конфискуване на тези активи, наричайки ги „кражба“ и предупреди за „сериозни последици“, ако бъдат извършени. Руски представители споменаха за потенциални конфискации на европейски активи в Русия и съдебни производства пред международни организации.