03.03.2026 | 9:35

Путин се намеси: Русия е готова да овладее хаоса в Близкия изток!

Кремъл вдигна червения телефон след ударите по Бахрейн и арабските съюзници

Д окато Близкият изток потъва в пламъци след ликвидирането на Али Хаменеи, руският президент Владимир Путин направи решителен ход. В телефонен разговор с краля на Бахрейн – Хамад бин Иса Ал Халифа, стопанинът на Кремъл обяви, че Русия е готова да използва „всички налични възможности“, за да стабилизира взривоопасния регион.

Путин подчерта, че мащабната война между САЩ/Израел и Иран вече не е локален конфликт. Настоящото развитие на събитията „заплашва сигурността на много арабски държави“, с които Москва поддържа приятелски отношения.

Иран вече започна ответни удари, насочени към американски бази в Бахрейн, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия; Позицията на Москва: Русия се позиционира като „миротворец“ и „балансьор“ в момента, в който американските ракети сринаха Техеран.

Припомняме, че всичко започна на 28 февруари, когато Белият дом и Израел удариха Иран, за да неутрализират „ядрена заплаха“.

Върховният лидер аятолах Али Хаменеи беше убит, а САЩ призоваха иранците към бунт; Ответният удар: Иранската революционна гвардия не закъсня и превърна небето над Израел и съседните арабски държави в бойно поле.

🏛️ КРЕМЪЛ Е В ГОТОВНОСТ

Пресслужбата на Кремъл беше категорична: Владимир Путин потвърждава готовността на руската страна да допринесе активно за прекратяване на ескалацията. Въпросът на деня е: дали Русия ще действа като посредник или ще заеме по-твърда позиция срещу американската офанзива? 🛡️🇷🇺