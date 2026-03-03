Путин се намеси: Русия е готова да овладее хаоса в Близкия изток!

Д окато Близкият изток потъва в пламъци след ликвидирането на Али Хаменеи, руският президент Владимир Путин направи решителен ход. В телефонен разговор с краля на Бахрейн – Хамад бин Иса Ал Халифа, стопанинът на Кремъл обяви, че Русия е готова да използва „всички налични възможности“, за да стабилизира взривоопасния регион.
Путин подчерта, че мащабната война между САЩ/Израел и Иран вече не е локален конфликт. Настоящото развитие на събитията „заплашва сигурността на много арабски държави“, с които Москва поддържа приятелски отношения.
- Контекстът: Иран вече започна ответни удари, насочени към американски бази в Бахрейн, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия;
- Позицията на Москва: Русия се позиционира като „миротворец“ и „балансьор“ в момента, в който американските ракети сринаха Техеран.
Припомняме, че всичко започна на 28 февруари, когато Белият дом и Израел удариха Иран, за да неутрализират „ядрена заплаха“.
- Обезглавен режим: Върховният лидер аятолах Али Хаменеи беше убит, а САЩ призоваха иранците към бунт;
- Ответният удар: Иранската революционна гвардия не закъсня и превърна небето над Израел и съседните арабски държави в бойно поле.
🏛️ КРЕМЪЛ Е В ГОТОВНОСТ
Пресслужбата на Кремъл беше категорична: Владимир Путин потвърждава готовността на руската страна да допринесе активно за прекратяване на ескалацията. Въпросът на деня е: дали Русия ще действа като посредник или ще заеме по-твърда позиция срещу американската офанзива? 🛡️🇷🇺
