Владимир Путин почти не оставя място за съмнение. Отдавна кремълският лидер не е говорил толкова ясно и толкова твърдо. Най-новите му изявления показват: за деспота, който води брутална агресивна война срещу Украйна, преговорите са почти извън дневния ред. Вместо това Путин открито залага на военна сила, както рядко толкова ясно е заявил той в събота.

Според руската държавна агенция ТАСС Путин е заплашил, че Русия ще „реши всички проблеми с военни средства“, ако Украйна не прекрати войната. В същото време той обяви, че руската офанзива продължава по цялата фронтова линия – както в Донбас, така и в Запорожка област.

Особено взривоопасно е предложението на Путин за т.нар. „зона за сигурност“. Той назовава конкретни украински региони: Суми, Харков и Днепропетровск. Според публикация в руски вестник руското ръководство първоначално е предложило да се изтегли от анексираните територии в замяна на областите Донецк и Луганск. Но с това, изглежда, е приключено – кремълският лидер сам зачерква собствения си „мирен план“.

„Интересът към изтегляне е сведен до нула“

По собствените му думи темпото на руския напредък е заличило интереса на Москва към компромиси. Путин рядко е бил толкова ясен: „Темпото на настъплението на руските въоръжени сили в Донбас свежда интереса на Москва към изтегляне на украинските въоръжени сили от тези територии до нула.“

Отговорността за бруталната война руският диктатор отново прехвърля върху Киев. Украинското ръководство, твърди той, „не бързало“ да реши конфликта по мирен път. Русия, според Путин, се опитвала да приключи война, която от негова гледна точка е започнала още през 2014 г. – добре познато оправдание на властта в Кремъл, което отново служи като легитимация.

Моментът е деликатен. Само ден преди планираната среща между Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски Путин рязко изостря тона. Тръмп многократно заяви предварително, че може да „приключи войната много бързо“, ако има политическо влияние, но същевременно даде да се разбере, че търпението му към безкрайна изтощителна война е ограничено. Зеленски, от своя страна, остава на позицията си: няма мир на цената на украински териториални загуби; сигурността и суверенитетът не подлежат на преговори.

Докато международната дипломация се раздвижва, Кремъл открито заплашва с разширяване на войната. Посланието на Путин трябва да е по-ясно от всякога: мир ще има само при условията на Русия – или изобщо няма да има.