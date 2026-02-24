24.02.2026 | 21:22

Путин: Враговете ни знаят как може да приключи ядрена атака срещу Русия

От Франция пък отричат, че планират ядрена помощ за украинските военни

Руският президент Владимир Путин заяви, че враговете на Москва вероятно разбират как ще приключи атака „с ядрен елемент“ срещу Русия или руските сили, предаде Ройтерс.

Путин каза това, след като по-рано днес руската Служба за външно разузнаване съобщи за евентуални доставки на елементи от технология за ядрени оръжия на Украйна от Великобритания и Франция. Руското външно министерство предупреди за риск от директен сблъсък между ядрени държави.

Предупреждението на външнополитическото ведомство е разпространено след изявлението на разузнаването.

То не подкрепи твърденията си с доказателства. Френското посолство в Москва заяви, че тези твърдения са отявлена лъжа.

Русия ще информира Съединените американски щати за опити на Украйна да се сдобие с ядрени оръжия, заяви съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков.

Ушаков, цитиран от руски новинарски агенции, каза, че това ще повлияе на позицията на Русия в преговорите за решаване на конфликта с Украйна.

Както е известно, днес се навършват четири години от началото на войната в Украйна – конфликт, който промени геополитическата картина на Европа и света. На 24 февруари 2022 г. руските войски навлязоха на украинска територия, поставяйки началото на най-тежката военна криза на континента от ВСВ. Хиляди жертви, милиони бежанци и разрушена инфраструктура белязаха тези четири години. Международната общност продължава да търси дипломатическо решение, докато бойните действия периодично ескалират. Годишнината е повод за равносметка – за цената на войната и за последиците, които конфликтът оставя върху глобалната сигурност и икономика.