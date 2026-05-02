02.05.2026 | 11:24

Радев очаква шантаж с рязко поскъпване на горивата

България е страната с най-висока инфлация в еврозоната, като тя вече надминава 6% на годишна база

Птеръ Витанов, председател на ПГ на "Прогресивна България"

„Прогресивна България“ на президента Румен Радев очаква рязко поскъпване на горивата в деня, в който новото правителство положи клетва, за да бъде шантажирано, обясни лидерът на парламентарната група на партията Петър Витанов пред БНТ.

“В момента цените на горивата изкуствено се задържат, за да бъдат отпушени в деня, в който „Прогресивна България“ дойде на власт, за да се усложни допълнително обстановката“, каза той.

В момента цената на горивата на дребно в България са най-ниски в целия ЕС, като причината за това са много ниските акцизи, налагани от държавата.

„Състоянието на публичните финанси е критично. По данни на експерти дефицитът за тази година е над 7% и то при условие, че успеем да вземем всички пари по Плана за възстановяване и устойчивост, което на този етап изглежда невъзможно“, каза той.

Витанов обвинява правителството на Росен Желязков, че не е взело никакви мерки за овладяване на “спекулата“ след приемането на конвергентния доклад.

По-рано през седмицата стана ясно, че България е страната с най-висока инфлация в еврозоната, като тя вече надминава 6% на годишна база. „У нас не се направи нищо. Имаше някакъв център за овладяване на инфлацията, който казваше, че няма инфлация. Ние всички по джоба си го усещаме. Вчера влизам в магазина – 10 евро грозде, 5.50 – домати. Това го няма в западните държави. Държавата се провали в овладяване на тези цени, което доведе до обедняване на българските граждани,“ каза Витанов.

Първите законопроекти на ПБ ще бъдат за икономическото състояние на страната и овладяване на галопиращите цени.

После ще са промените в съдебната власт и смяната на ВСС, като след консултации с другите парламентарни сили ще се прецени дали да има първо промяна в закона или да се тръгне директно към избор на нови членове.

След подозренията му за “шантаж“ с цените на горивата, Витанов видя възможна конспирация и в решението на “Продължаваме промяната“ и “Демократична България“ да се разделят в две групи.

„Имам едно притеснение относно разделението на ПП и ДБ – да не се прави опит да бъде изнудвана ПБ, защото ще търсим 160 гласа за по-широкото конституционно мнозинство. Една от партиите може да не участва в такъв тип мнозинство и по-скоро да изнудва“, каза той.

В отговор на въпрос дали трябва да бъдат разследвани Бойко Борисов и Делян Пеевски, лидерът на групата на ПБ заяви, че подобно решение не е работа на парламента.

“Аз аперилам за разследване не само на Борисов и Пеевски, а на всички участници в политическия живот, включително нямам основания да се притеснявам за разследвания и срещу бъдещите управляващи. Това би овладяло всякакви корупционни пориви“, смята той.