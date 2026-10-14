14.10.2026 | 15:11

Радев: Украйна иска да купи реакторите за АЕЦ „Белене“. Отказах

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Кирило Буданов отново е поставил предложението Украйна да купи реакторите. Радев обаче е отхвърлил отново идеята и е предложил друго – с технологията, с която Киев разполага, и с помощта на САЩ и Европейския съюз те да бъдат част от АЕЦ „Белене“.

По време на срещата между Румен Радев и началника на кабинета на Володимир Зеленски Кирило Буданов миналата седмица са обсъждани реакторите за АЕЦ „Белене“. Това съобщи премиерът в парламента.

По думите му Буданов отново е поставил предложението Украйна да купи реакторите. Радев обаче е отхвърлил отново идеята и е предложил друго – с технологията, с която Киев разполага, и с помощта на САЩ и Европейския съюз те да бъдат част от АЕЦ „Белене“.

„Наистина Украйна продължава да иска да закупи тези реактори. Моят отговор беше същият, както и към президента Зеленски. Тъй като те имат технологията за инсталиране на тези реактори, моето предложение беше да го направим заедно с Украйна и помощта на Европейския съюз, а и на САЩ, да ги направим в Белене, защото в Белене ние може да гарантираме сигурност и безопасност на тази централа“, каза той и добави.

Това е въпрос и предложение, на което се гледа много сериозно от украинската страна. Г-н Буданов сподели, че ще го постави и на американската страна. Чакаме информация.

Радев обяви, че не е съобщил за срещата си с Буданов по негова молба. „Не я оповестих, защото имах изрична молба, това е по негова инициатива да не я оповестяваме, от съображения за сигурност“, добави той.

Премиерът съобщи, че са обсъждани и доставките на газ за Украйна през България. По думите му страната може да помогне и има готовност да го направи. По думите му може да се доставя и на Румъния, Молдова, Словакия, Сърбия, Унгария.