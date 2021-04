Рап звездата DMX почина след предозиране с наркотици

Роденият в Ню Йорк рапър е номиниран за множество награди Грами, включително за сингъла „Party Up (Up In Here)“. Най-продаваният му албум, „And Then There Was X“ от 1999 г., стана пет пъти платинен. Като цяло, албумите му са станали платинени – продадени са 1 милион бройки – 14 пъти, а първите му пет албума са се изкачили до номер 1 в класациите на САЩ.