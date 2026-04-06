06.04.2026 | 19:29

Рекорд: Най-големите две дарения за 120 000 и за 100 000 евро са за ДПС на Пеевски (документ)

Тихомир Андонов е подарил на олигарха 120 000 евро, а Пламен Пейков - 100 000

Рекордът е счупен! Най-големите до момента две дарения за 120 000 и за 100 000 евро, през тази предизборна кампания, са за ДПС на Делян Пеевски.

Даренията за ДПС са 300 000 евро, от всички общо 907,991.71 € отчетени до момента.

Любопитна подробност е, че дарението от 100 000 евро на Пламен Пейков за ДПС днес първо беше изтрито, след което пак се появи, но с нова дата и цел. Дарените за формацията на Пеевски 120 000 евро пък са от Тихомир Андонов, показа проверка на МИГNews.info. Парите са преведени на 2 април тази година.

Даренията за Румен Радев и неговата коалиция прогресивно набъбват и са вече близо 600 000 евро.

Парите за ПП-ДБ са 39 011 евро, за „БСП – Обединена левица“ – с 22 387 евро, за „Синя България“ – 15 150 евро и за „Сияние“ – 13 000 евро.

До момента даренията от физически лица са на общо стойност 445 372 евро, като общият им брой е 380, а средствата на кандидатите са 174 892 евро, като броят дарения тук са 111.