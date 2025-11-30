30.11.2025 | 11:23

Росен Плевнелиев: Борисов е добър човек. Взе правилното решение за Бюджет 2026

"Този кабинет трябва да остане работещ до президентските избори, има още цели за постигане"

Радвам се, че Борисов – с неговия политически инстинкт, вчера сутринта взе правилното решение да изтегли Бюджет 2026. Това е правилното действие, за да се даде шанс най-малкото всички да бъдат чути — от младите хора на България, от протестиращите, но и от непротестиращите, от крайните, от умерените, но и от работодателите и профсъюзите. Това заяви в „Здравей, България” президентът на България (2012 – 2017) Росен Плевнелиев, коментирайки решението за изтегляне на първия бюджет на страната ни в евро.

По думите му той наблюдавал внимателно протеста в „Триъгълника на властта“. „Имаше хора, които си пиеха бирата и след това хвърляха бутилките. Но имаше изключително много истински млади хора, които по един естествен начин показаха защо са там и за какво се борят„, подчерта той.

На въпрос ще свърши ли работа оттеглянето на план-сметката за догодина, ако бунтът не е просто срещу бюджета, а и срещу властта, Плевнелиев заяви: „За мен винаги е било ясно, че 2026 година е ключова. Тя ще определи политическата ситуация в България, но и икономическата за години напред. Това е година на президентските избори, но покрай тях ще има сериозен опит за промяна на баланска и смяна на властта„.

Президентът беше категоричен, че протестът е катализатор на подобно действие и „трябва да наблюдаваме много внимателно накъде ще тръгне България“ И избори възможните сценарии. „В първия – следващите три месеца са критични за България. Ако властта не успее по един разумен начин да се закрепи, очевидно тръгваме към извънредна нестабилност. Това го знаем. Виждали сме го. Знаем какво предстои„, посочи той.

И допълни: „В другия вариант е да се изчака поне до президентските избори. Това е демократичният вариант, в който народът по своя честен начин да заяви желанието си, а и това ще бъде една оценка за всички в парламента„.

Плевнелиев беше категоричен, че „кабинетът трябва да продължи работа до президентските избори“. „За мен честният вариант е да се стигне до президентските избори. Има още много работа за вършене. Това правителство — добро или лошо, дори трудно родено, постигна две исторически стратегически цели за България. Това са Шенген и еврозоната. Аз благодаря на всички, които подкрепяха това правителство, за да постигне тези цели за България и за бъдещите поколения българи„.

Но президентът беше категоричен, че има поне още три следващи големи цели, които трябва и може да постигне това правителство. На първо място е влизането на България в Организацията за икономическо сътрудничество в средата на юни. Второто е Планът за възстановяване и устойчивост за 6 милиарда евро. И третото е доброто име и репутация на България.

„Влизаме в еврозоната счупени, без никакво самочувствие, без никакъв план, без посока. Качихте се на последния влак, на последния вагон. Едва ли не — късметлиите. Не, еврозоната е един страхотен инструмент, платформа за всички нас да произведем една друга икономика, да дадем едно друго бъдеще на нашите деца. Това съответства и на отговорни действия в политиката, които точно през 2026-а трябва да се случат„, категоричен е Плевнелиев,

И допълни: „Винаги има риск кабинетът да се взриви отвътре. Виждате сериозното напрежение. Но искам да кажа и нещо, в което дълбоко вярвам. Трябва да сложим цялата голяма картина на масата, за да бъдем честни към българските граждани. Аз дълбоко вярвам, че през 2026-а ще бъде направен много сериозен опит за промяна на властовия баланс в държавата. Ще го кажа в прав текст: президентът Радев ще иска да вземе властта. Това е ясно. Но той има само два начина, по които може да го направи. Единият е да чака до президентските избори, да слезе от мандата си, както го направи президентът Първанов — да си направи политическия проект и да се бори на терен, както всички други политически партии по един демократичен начин. Аз не считам, че той иска това. Според мен той търси извънредна нестабилност„.

Плевнелиев припомни, че „всеки ден, по всякакъв начин, той критикува кабинета и това правителство“. „Винаги сме знаели, че ПП–ДБ, родени под неговата закрила и в онзи самолет към Китай, когато те се разбраха с президента Радев — винаги сме знаели, че те ще обслужват неговата властова амбиция. Това се отнася и за „Възраждане“. Аз съм убеден в това, което казвам — че следващите три месеца ПП–ДБ, „Възраждане“ и други популистки партии в НС ще направят всичко възможно, за да счупят парламента„.

„През последната година аз видях как България влезе в Шенген и в еврозоната. Аз благодаря на Росен Желязков — за мен той е един прекрасен министър-председател. Познавам го от 20 години, изключително компетентен, балансиран и умен човек. В България трябва да има повече такива министър-председатели като него. Шенген се случва заради геополитика, както и еврозоната. Когато имате един президент с вдигнат юмрук да говори опорките на Кремъл — Шенген не се случва. Нито еврозона„, категоричен е Плевнелиев.

И допълни: „Когато имате един министър-председател като Росен Желязков, който говори като равен с европейските лидери, който има ценностната система, която те имат, който не е зависим от Кремъл и който с негово лично решение направи България член на групата за подкрепа — така наречената „Коалиция на желаещите“ за Украйна — само по себе си това ви казва нещо. И не — Путин и Радев не са миротворци„.

Плевнелиев подчерта, че „познава Борисов много добре“. „Хората може да говорят за него всичко, но аз съм убеден, че той е добър човек. През годините винаги съм бил коректен. Аз съм бил независим и винаги съм изказвал своята гледна точка. Затова имаме и добри отношения. Уважаваме се, защото не съм от многото, които говорят опорките. Имам своята позиция, но той е добър човек. Той ще чуе другите. Търси баланса. Зотова казвам винаги, че Борисов е по-малкото зло. Защото Радев сам по себе си с високо вдигнат юмрук е арогантен, труден, тежък„.