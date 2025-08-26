26.08.2025 | 8:52

Румънка подпира вратата си с кехлибар за 1 милион евро

Възрастта на скъпоценния камък се оценява на между 38 и 70 милиона години

В малко румънско село се разиграва история, която звучи като приказка за скрито съкровище. Парче „камък“, използвано десетилетия наред като обикновен стопер за врата, се оказва едно от най-големите непокътнати находки на кехлибар в света, съобщава Science Alert.

Находката с тегло 3,5 килограма е открита в коритото на поток в Югоизточна Румъния от възрастна жена, която я донася в дома си, без да подозира истинската ѝ стойност. Оценката на експертите е смайваща – около 1 милион евро.

Кехлибарът, известен още като „балтийско злато“, всъщност представлява вкаменена дървесна смола на възраст милиони години. С течение на времето тази силно вискозна субстанция се превръща в твърд материал с топъл цвят, широко ценен като скъпоценен камък.

В Румъния кехлибар може да бъде открит в околностите на село Колти, в пясъчниците по бреговете на река Бузау. Добивът му там започва през 20-те години на миналия век. Този специфичен вид кехлибар, известен като руманит, е особено ценен заради широката си гама от дълбоки, червеникави нюанси.

Възрастната жена, която е направила това забележително откритие, е живяла в село Колти. Интересното е, че ценната находка е останала незабелязана дори от крадци, които някога са посетили дома ѝ, както съобщават местни жители.

След смъртта на жената през 1991 година, неин роднина наследява имота. Той започва да подозира, че привидно обикновеният камък може да крие нещо повече. След като разбира истинската му стойност, наследникът продава кехлибара на румънската държава.

Експерти от Историческия музей в Краков, Полша, са извършили оценка на находката. Според техните заключения, възрастта на кехлибара се оценява между 38 и 70 милиона години.

„Откриването му е от голямо значение както на научно, така и на музейно ниво“, коментира Даниел Косташ, директор на Провинциалния музей в Бузъу.

Класифициран като национално богатство на Румъния, уникалният къс кехлибар е изложен в Провинциалния музей на Бузъу – окръгът, в който е намерена реликвата – от 2022 година насам.

Тази невероятна история напомня за подобен случай в Съединените щати. Мъж от щата Мичиган използвал голямо парче скала като подпора за врата в продължение на десетилетия. По-късно се установява, че всъщност държи вратата си отворена с метеорит на стойност 100 000 долара.