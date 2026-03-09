09.03.2026 | 11:53

Шок с цената на петрола: исторически 120 долара за барел

Войната в Близкия изток не показва признаци на отшумяване

Петролните фючърси поскъпват с рекордните над 25%, доближавайки нивото от 120 долара за барел за пръв път от юни и март 2022 г., тъй като ескалацията на войната в Иран накара редица производители от Близкия изток да намалят производството в региона.

Фючърсите на петрол сорт Брент поскъпват с над 26% към 117.50 долара за барел – най-солиден дневен ръст от април 2022 г., докато тези на американския лек суров петрол WTI скочиха с над 28% към 116.60 долара за барел.

В началото на днешната търговия и двата водещи типа петрол доближиха цена от 120 долара за барел за пръв път от 2022 г., като петролът Брент достигна 119.50 долара за барел (най-високо ниво от юни 2022 г.), а американският лек суров петрол – 119.48 долара за барел, след като през предходната седмица, вече бяха поскъпнали с 27-31%.

Ако тенденцията се запази до края на сесията, Брент се очаква да отбележи най-големия си еднодневен скок някога.

В Ирак добивът от трите основни южни нефтени находища е спаднал със 70% до 1.3 милиона барела на ден от 4.3 млн. долара на ден преди конфликта, според източници от индустрията, цитирани от Ройтерс и Блумбърг. Анализаторите също така очакват потенциално намаляване на производството от ОАЕ и Саудитска Арабия поради бързото запълване на хранилищата.

Това последва намаляването на производството на втечнен природен газ (LNG) от Катар миналата седмица, което допълнително затрудни световните енергийни доставки.

Войната в Близкия изток не показва признаци на отшумяване след започналите преди повече от седмица удари на САЩ и Израел срещу Иран. В понеделник Иран назначи Моджтаба Хаменей за наследник на баща си Али Хаменей като върховен лидер, сигнализирайки, че „хардлайнерите“ остават твърдо на власт в Техеран седмица след началото на конфликта му със Съединените щати и Израел.

Спирането на корабоплаването през Ормузкия проток – тесен воден път, през който обикновено се транспортира една пета от световния петрол, заедно с атаките срещу ключова енергийна инфраструктура, повишиха цените на суровия петрол и природния газ.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира скока на цената на петрола с публикация късно снощи в социалната си мрежа Truth Social, заявявайки, че краткосрочните движения са „много малка цена, която трябва да платят САЩ, светът и мирът“. Той добави, че цените ще паднат бързо, „когато унищожението на иранската ядрена заплаха приключи“.

През уикенда беше застрашена и друга важна енергийна инфраструктура, като Саудитска Арабия прихвана и унищожи дронове, насочващи се към нефтеното находище „Шайбах“ с капацитет един милион барела на ден. Миналата седмица кралството беше принудено да спре операциите в рафинерията Рас Танура, най-голямата в страната, и се стреми да пренасочи барелите към пристанищата си в Червено море за износ след затварянето на Ормузкия проток.

Спирането на производството на петрол в Близкия изток може да се увеличи до над 4 милиона барела на ден до края на следващата седмица, тъй като запълването на хранилищата и проблемите с доставките продължават, написаха анализатори на JPMorgan Chase. Регионът представлява приблизително една трета от световното производство.

Покачващите се цени на енергията, включително на продукти като газьол, се разпространяват на пазара. Китайското правителство е разпоредило на водещите рафинерии в страната да спрат износа на дизел и бензин, а Южна Корея преразглежда дали да въведе таван на цените на петрола за първи път от 30 години насам, отбелязва Блумбърг.

Oчакват се седмици с високи цени

Цените на дребно на бензина в САЩ пък скочиха до най-високото ниво от август 2024 г., което представлява сериозно предизвикателство за Тръмп и неговата партия на междинните избори по-късно тази година. Британският премиер Киър Стармър повдигна въпроса за намеса, за да помогне на домакинствата с нарастващите сметки за енергия.

Войната може да доведе до седмици или месеци на по-високи цени на горивата за потребителите и бизнеса по целия свят, дори и конфликтът, който продължава от седмица, да приключи бързо, тъй като доставчиците са изправени пред повреди по съоръжения, нарушена логистика и повишени рискове за транспортирането. „С назначаването на сина на покойния Али Хаменей за нов лидер на Иран, целта на американския президент Доналд Тръмп за промяна на режима в Иран стана по-трудна“, смята Сатору Йошида, анализатор в „Ракутен Секюритийс“ (Rakuten Securities).

Mediapool