21.07.2025 | 21:24

Русия е платила на Иран почти 4 тона злато за дронове

Използването на злато е позволило заобикаляне на ограниченията, свързани с финансови операции в щатски долари

Русия е предала на иранската компания Sahara Thunder не по-малко от 1,8 тона златни кюлчета на обща стойност около 104 милиона долара като плащане за ударни безпилотни летателни апарати Shahed-136. Това съобщава „Агентство“, позовавайки се на вашингтонската изследователска група C4ADS, която е получила достъп до договора между двете страни.

Съгласно разкритата информация, в ръчно попълнен документ от 16 март 2023 г. се посочва доставка на 1 788 402,2 грама злато на цена от 58,32 долара за грам. Документът е подписан между иранско производствено предприятие и специалната икономическа зона „Алабуга“ в Татарстан, където се осъществява монтажът на дроновете.

Освен това, в друг договор от 5 април 2023 г. се споменава още една пратка – 2 067 795,9 грама злато (над два тона), също предназначена за иранската страна. Подробностите за тази доставка към момента остават неизвестни.

Както отбелязват анализаторите от C4ADS, използването на злато е позволило заобикаляне на ограниченията, свързани с финансови операции в щатски долари, които биха могли да бъдат блокирани или затруднени от санкциите на Министерството на финансите на САЩ. Освен това, разплащанията с благородни метали осигуряват по-голяма анонимност на участниците в сделката.