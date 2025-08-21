21.08.2025 | 21:42

Русия удари US завод в Украйна, Тръмп се оттегля от преговорите за мир (снимки, видео)

Идеята европейски сили да гарантират сигурността в бившата съветска република изглежда абсурдна, в Кремъл са категорично против

Американска компания за домашна електроника в Украйна е била обстрелвана от руските сили.

За масирани ракетни удари по завода Flex LTD в Мукачево, който е на американската корпорация Flextronics, пише „Другая Украина“ и пояснява, че там се произвеждат платки, системи за управление, микропроцесорни блокове, както и компоненти за военната техника и безпилотни летателни апарати.

Украинското издание съобщава, че са били адаптирани западните електронни компоненти за украинските дронове, както и за Bayraktar TB2, Warmate, Punisher и Vampire.

Загубата на този американски завод е критична за армията Украйна, тъй като чрез Flex LTD се извършва интеграция на западните технологии в украинските образци на въоръжение.

Президентът Володимир Зеленски в същото време коментира удара по предприятието, като изтъкна, че в него са се произвеждали кафемашини.

По-рано мощен пожар избухна под Павлоград след снощните удари. 600 дрона и 40 ракети общо са били изстреляни по цели в Лвов, Херсон и Киев.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп коментира в социалната мрежа Truth Social, че е много трудно, ако не и невъзможно, да спечелиш война, без да атакуваш страната-нашественик.

„Това е като страхотен спортен отбор, който има фантастична защита, но не му е позволено да играе в нападение. Няма шанс за победа!“, обясни той.

„Същото е и с Украйна и Русия. Несръчният и ужасно некомпетентен Джо Байдън не би позволил на Украйна да се бори, а само да се защитава. И какво се случи? Независимо от всичко, това е война, която никога нямаше да се случи, ако бях президент“, добавя Тръмп.

Британския вестник „Гардиън” пък разкри, че той се изтегля от преговорите за мир в Украйна. „US президентът възнамерява да остави Русия и Украйна да организират среща между лидерите си, без да играе пряка роля“, пише изданието, като се позовава на информация от служители на администрацията.

В същото време съветникът на Зеленски – Михаил Подоляк заяви, че Украйна е съгласна за замразяване на конфликта по сегашната линия на боен контакт и признаването на тези територии за изгубени. Той обаче добавя, че в бъдеще Киев ще се стреми да си ги върне по дипломатически или икономически пътища.

Първият руски дипломат Сергей Лавров пък коментира напъните на европейските лидери да се разберат с американските си партньори за гаранции за сигурността на Украйна след войната, за да не може бившата съветска република да бъде отново атакувана. Той обаче изключи вероятността на територията на страната да бъдат разположени европейски военни сили. Това бе намекнал и Владимир Путин по време на срещата с Тръмп в Аляска, като му каза, че първо трябва да бъдат премахнати причините за започването на т.нар. Специална военна операция. Не може да има войски на НАТО на границата на Русия, повтарят от няколко години от Кремъл, а Тръмп след срещата във Вашингтон заяви, че били прави за това.