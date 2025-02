Руски дрон е ударил АЕЦ „Чернобил“ (видео)

Руска атака с дрон тази нощ нанесе по първоначални данни сериозни щети на защитния корпус срещу радиация в атомната електроцентрала в Чернобил, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

По думите му дронът е ударил корпуса около разрушения енергоблок на централата, като е предизвикал пожар, който междувременно е бил потушен.

Според направените тази сутрин измервания равнището на радиация не се е повишило, добави Зеленски.

Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) потвърди, че през нощта е имало експлозия в новия защитен корпус, изграден около саркофага, обвиващ останките от реактор 4 на атомната електроцентрала в Чернобил, предизвиквайки пожар.

МААЕ съобщи, че персоналът по противопожарна безопасност и противопожарните автомобили са се отзовали на място за няколко минути. Не се съобщава за жертви.

„Нивата на радиация вътре и отвън остават нормални и стабилни. МААЕ продължава да следи ситуацията“, се казва в съобщението, цитирано от Ройтерс.

The Russians have struck the Chernobyl sarcophagus.

Such a peaceful signal, yeah, @realDonaldTrump? Putin just wants peace. Look, Russia stands for peace. pic.twitter.com/mEgviKyHSk

— Saint Javelin (@saintjavelin) February 14, 2025