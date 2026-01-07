Американският държавен секретар Марко Рубио обяви, че САЩ имат намерение да купят Гренландия и че последните коментари за острова не трябва да се тълкуват като сигнал за военна инвазия, съобщиха вчера американските медии, цитирани от ДПА и БТА.

Рубио е направил тези коментари по време на закрита среща с американски законодатели, пише в. „Уолстрийт Джърнъл“, позовавайки се на участници в дискусията. Вестникът посочва, че целта на американската администрация е да закупи автономния остров, който принадлежи на Дания.

Друг американски вестник – „Ню Йорк Таймс“, потвърждава подобна информация, добавяйки, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поискал от сътрудниците си да представят актуализиран план за придобиване на Гренландия. Тръмп вече повдигна същата идея още по време на първия си президентски мандат.

Американската администрация наскоро засили реториката си по отношение на Гренландия. Белият дом заяви вчера, че възможното използване на военна сила остава сред разглежданите варианти, отбелязва Ройтерс.

Вчера седем европейски държави изразиха солидарност с Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп отново заяви интерес от страна на Вашингтон към арктическия остров. България не беше сред тях и МВнР все още няма позиция по темата.

В съвместна декларация лидерите на Франция, Германия, Италия, Испания, Полша, Великобритания и Дания заявиха, че Гренландия принадлежи на нейния народ и само Дания и Гренландия могат да вземат решения по въпроси, засягащи отношенията им.