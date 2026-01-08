08.01.2026 | 8:57

САЩ напускат 66 международни организации

Белият дом замразява финансирането на структури, свързани с ООН и климата

Съединените щати ще се оттеглят от десетки международни организации, включително агенцията на ООН за населението и договора на ООН, който урежда международните преговори за климата, предаде АП.

Президентът Доналд Тръмп подписа указ, с който спря американската подкрепа за 66 организации, агенции и комисии, след като администрацията му направи преглед на участието и финансирането на всички международни организации, включително свързаните с ООН, се казва в съобщение на Белия дом.

Много от засегнатите са агенции, комисии и консултативни панели, свързани с ООН, които работят по теми като климата, труда, миграцията и други въпроси.

„Администрацията на Тръмп установи, че тези институции се дублират по обхват, управляват се лошо, ненужни са, разхищават средства, функционират неефективно, попаднали са под влиянието на актьори, които прокарват свой дневен ред в противоречие с нашия, или представляват заплаха за суверенитета, свободите и общото благоденствие на нашата страна“, се казва в изявление на държавния секретар Марко Рубио.

САЩ се оттеглят от:

(а) Организации на Обединените нации (ООН):

Департамент по икономически и социални въпроси;

Икономически и социален съвет на ООН (ECOSOC) — Икономическа комисия за Африка; Икономическа комисия за Латинска Америка и Карибския басейн; Икономическа и социална комисия за Азия и Тихия океан; Икономическа и социална комисия за Западна Азия;

Комисия по международно право;

Международен остатъчен механизъм за наказателни трибунали;

Международен търговски център;

Служба на специалния съветник за Африка;

Служба на специалния представител на генералния секретар за децата и въоръжените конфликти;

Служба на специалния представител на генералния секретар по въпросите на сексуалното насилие по време на конфликти;

Служба на специалния представител на генералния секретар по въпросите на насилието над деца;

Комисия за изграждане на мира;

Фонд за изграждане на мира;

Постоянен форум за хората от африкански произход;

Алианс на цивилизациите на ООН;

Съвместна програма на ООН за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите в развиващите се страни;

Конференция на ООН за търговия и развитие (UNCTAD);

Фонд за демокрация на ООН;

ООН-Енергия (UN-Energy);

Структура на ООН за равенство между половете и овластяване на жените (UN Women);

Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC);

Програма на ООН за населените места (UN-Habitat);

Институт на ООН за обучение и изследвания;

ООН-Океани (UN-Oceans);

Фонд на ООН за населението (UNFPA);

Регистър на ООН за конвенционалните оръжия;

Координационен съвет на ръководителите на организациите от системата на ООН;

Колеж на персонала на системата на ООН; ООН-Води (UN-Water);

Университет на ООН.

(б) Организации извън Обединените нации:

Пакт за 24/7 енергия без въглеродни емисии (24/7 Carbon-Free Energy Compact);

Съвет по плана „Коломбо“; Комисия за екологично сътрудничество;

„Образованието не може да чака“ (Education Cannot Wait);

Европейски център за върхови постижения за противодействие на хибридните заплахи;

Форум на европейските национални изследователски лаборатории за магистрали;

Коалиция „Свобода онлайн“;

Глобален фонд за ангажираност на общността и устойчивост;

Глобален форум за борба с тероризма;

Глобален форум за кибер експертиза;

Глобален форум за миграция и развитие;

Междуамерикански институт за изследване на глобалните промени;

Междуправителствен форум по минно дело, минерали, метали и устойчиво развитие;

Междуправителствен панел по изменение на климата (IPCC);

Междуправителствена научно-политическа платформа за биоразнообразие и екосистемни услуги;

Международен център за изследване на опазването и реставрацията на културни ценности;

Международен консултативен комитет по памука;

Международна организация за право на развитие;

Международен енергиен форум;

Международна федерация на съветите по изкуствата и агенциите за култура;

Международен институт за демокрация и електорална помощ;

Международен институт за правосъдие и върховенство на закона;

Международна проучвателна група за олово и цинк;

Международна агенция за възобновяема енергия (IRENA);

Международен соларен алианс;

Международна организация за тропическа дървесина;

Международен съюз за защита на природата (IUCN);

Панамерикански институт по география и история;

Партньорство за атлантическо сътрудничество;

Регионално споразумение за сътрудничество в борбата с пиратството и въоръжените грабежи срещу кораби в Азия;

Съвет за регионално сътрудничество;

Мрежа за политики за възобновяема енергия за 21-ви век;

Научно-технологичен център в Украйна;

Секретариат на Тихоокеанската регионална програма за околна среда;

Венецианска комисия към Съвета на Европа.