САЩ оспориха правата на Дания над Гренландия

Стивън Милър, съветникът по националната сигурност на президента Доналд Тръмп, постави под съмнение правата на Дания над Гренландия.

„Истинският въпрос е: на какво основание Дания предявява претенции за контрол над Гренландия? Каква е основата на техните териториални претенции? Каква е основата им да държат Гренландия като колония?“, попита Милър в интервю за CNN.

Ден по-рано съпругата на Милър – Кати, публикува карта на Гренландия, оцветена с американското знаме и надпис: „Скоро“. Това предизвика реакция както на властите в Дания и Гренландия, така и на европейски политици като президента на Франция Еманюел Макрон.

„Никой няма да се бори военно със САЩ за бъдещето на Гренландия“, коментира днес Милър.

Гренландия е датска от векове. Датчаните основават столицата Нуук в началото на 18-и век, а след Наполеоновите войни колонаиалния статут на острова бе потвърден с Договора от Кил. С промяна в датската конституция през 1953 г. Гренландия спря да бъде колония и стана равноправен окръг в рамките на Кралство Дания. Гренландците получиха датско гражданство. През 1979 г. Гренландия получи вътрешно самоуправление и собствен парламент, след това излезе от ЕИО, а през 2009 г. след референдум Гренландия получи още по-голяма автономия, включително право върху природните си ресурси и признаване на гренландския език за официален.