06.01.2026 | 9:58
САЩ оспориха правата на Дания над Гренландия
Никой няма да се бори военно със САЩ за бъдещето на острова, заяви Стивън Милър

Стивън Милър, съветникът по националната сигурност на президента Доналд Тръмп, постави под съмнение правата на Дания над Гренландия.

„Истинският въпрос е: на какво основание Дания предявява претенции за контрол над Гренландия? Каква е основата на техните териториални претенции? Каква е основата им да държат Гренландия като колония?“, попита Милър в интервю за CNN.

Ден по-рано съпругата на Милър – Кати, публикува карта на Гренландия, оцветена с американското знаме и надпис: „Скоро“. Това предизвика реакция както на властите в Дания и Гренландия, така и на европейски политици като президента на Франция Еманюел Макрон.

„Никой няма да се бори военно със САЩ за бъдещето на Гренландия“, коментира днес Милър.

Гренландия е датска от векове. Датчаните основават столицата Нуук в началото на 18-и век, а след Наполеоновите войни колонаиалния статут на острова бе потвърден с Договора от Кил. С промяна в датската конституция през 1953 г. Гренландия спря да бъде колония и стана равноправен окръг в рамките на Кралство Дания. Гренландците получиха датско гражданство. През 1979 г. Гренландия получи вътрешно самоуправление и собствен парламент, след това излезе от ЕИО, а през 2009 г. след референдум Гренландия получи още по-голяма автономия, включително право върху природните си ресурси и признаване на гренландския език за официален.

