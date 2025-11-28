28.11.2025 | 18:09

САЩ отсвирват Европа. Тръмп е готов да признае Крим и Донбас за руски срещу мир

"Става все по-очевидно, че американците не се интересуват от позицията на Европа", коментира източник, запознат с преговорите пред британския в. "Телеграф"

САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и други окупирани украински територии, за да постигнат споразумение за прекратяване на бойните действия, съобщава британският „Телеграф“, позовавайки се на свои източници.

Според публикацията президентът Доналд Тръмп е изпратил в Москва специалния си пратеник Стив Уиткофф, придружен от зетя си Джаред Къшнър, които трябва да представят „директно предложение“ на руския президент Владимир Путин. Източници твърдят, че американската администрация е склонна на подобно признание въпреки опасенията на европейските съюзници на Украйна.

„Става все по-очевидно, че американците не се интересуват от позицията на Европа. Те казват, че европейците могат да правят каквото си искат“, коментира един от тях.

Ръководителят на украинската президентската канцелария Андрий Ермак категорично отхвърли възможността Киев да се съгласи на отказ от територии при управлението на Володимир Зеленски.

Първоначалният вариант на американския мирен план съдържаше 28 точки, включително „фактическо“ признаване на Крим и Донбас за руски. Впоследствие в Женева делегациите на САЩ и Украйна са съгласували 19 точки, „по-малко изгодни за Русия“. Самият Тръмп заяви, че документът е бил „съкратен“ до 22 положения, докато Axios съобщи за 20 точки, от които 18 вече са договорени. Два остават спорни – свързани с териториални отстъпки и гаранции за сигурността на Украйна.