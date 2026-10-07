07.10.2026 | 10:05

САЩ призовават американците да напуснат Русия заради чумата

Възможностите на Вашингтон да оказва съдействие на гражданите в Русия са ограничени, особено извън Москва

Посолството на САЩ в Русия предупреди американските граждани за опасността от огнището на чума в страната и ги призова незабавно да напуснат Руската федерация.

„На американските граждани в региона е препоръчано да спазват указанията на местните власти и да потърсят медицинска помощ, ако развият температура или респираторни симптоми. Посолството подчерта, че възможностите на правителството на САЩ да оказва съдействие на гражданите в Русия са ограничени, особено извън Москва“, се посочва в изявлението на мисията.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще има телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, за да обсъдят евентуалния случай на чума в сибирски изследователски институт, предаде АП.

Здравните власти провеждат разследване след смъртта на служителка в институт за борба с чумата, която властите приписаха на пневмония с неизвестен произход.

Тръмп коментира, че САЩ водят „много задълбочени дискусии“ и се очаква повече информация по темата след ден.

Преди това Тръмп заяви, че САЩ биха били готови да окажат помощ на Русия. „Това е тежка болест. Знаете, това е болест, която преди успявахме да контролираме, но по някакъв начин тези микроби са станали по-силни и по-умни. Те са като армия“, каза той пред репортери в Белия дом.

Световната здравна организация вече заяви, че свързаният със случая риск извън Русия е „много нисък“. Агенцията каза, че поддържа контакт с руските власти след съобщенията миналата седмица за смъртта на жена, която е работила в Института за изследване на чумата в Сибир и Далечния Изток.