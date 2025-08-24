24.08.2025 | 16:11

САЩ тайно блокират атаките на Украйна с ракети с голям обсег срещу Русия

Тръмп се надява, че така ще убеди Путин да седне на масата за преговори

Пентагонът от месеци блокира използването на американски ракети с голям обсег ATACMS от Украйна за удари в Русия, съобщават американски представители, цитирани от „Уолстрийт джърнъл“.

Процедурата за одобрение на високо ниво в Министерството на отбраната, която става общоизвестна едва сега, е влязла в сила в края на пролетта, допълват източниците. Поне веднъж Украйна се е опитала да използва ATACMS срещу цел на руска територия, но е получила забрана от Пентагона, съобщават двама представители.

Ветото на САЩ било продиктувано от надеждата на президента Доналд Тръмп, че така ще убеди руския си колега Владимир Путин да седне на масата за преговори. Архитектът на „механизма за преглед“ е зам.-министърът на Пентагона по политиките Елбридж Колби, който е отговорен за поне едно от внезапните спирания на военна помощ за Украйна. Той налагал ограничения както за американските, така и за оръжията предоставяни от европейски съюзници, в които се съдържали американски компоненти или разчитали на данни от американското разузнаване.

Последната дума за това дали Украйна може да използва ракети с голям обсег имал американският министър на отбраната Пийт Хегсет, който в самото начало на руската инвазия преди три години и половина обяви, че по-голям враг на Америка от Русия е „уок културата“ (културно движение, което насърчава опозицията срещу социални несправедливости – като расизъм, сексизъм и други – бел. ред.). По думите на говорителката на Белия дом Каролайн Левит обаче, по темата Украйна „министърът Хегсет работи в синхрон с президента Тръмп“.

Пентагонът и украинските представители не са отговорили на исканията за коментар.

Трябва да се подчертае, че подобен механизъм бе наложен и при управлението на експрезидента Джо Байдън, но той бе отменен през есента на 2024 г. – след като севернокорейски войници се присъединиха към армията на агресора. Това не е единственото разминаване между Байдън и Тръмп.

Демократът прокара през Конгреса военна помощ за Украйна в размер на над 100 млрд. долара (включително стотици ракети ATACMS), докато републиканецът месеци наред караше тръмпистите в законодателното събрание да блокират гласуването на военния пакет. И докато значителна част от помощта при Байдън бе осигурена, чрез инициативата „заем-наем“, то Тръмп изисква европейските съюзници да купуват директно оръжието за Украйна. Настоящият лидер на този етап забранява и продажбите на ракети с голям обсег.

Иначе в четвъртък Тръмп разкритикува предшественика си, защото не позволявал на Украйна да напада Русия.

„Много е трудно, ако не и невъзможно, да спечелиш война, без да атакуваш“, отсъди държавният глава.

Американски представители отбелязали пред „Уолстрийт джърнъл“, че изявлението на Тръмп не сигнализира за промяна в политиката, която би премахнала механизма за преглед на Пентагона.

Още като новоизбран президент Тръмп заяви, че е било „глупаво“ от страна на Байдън да позволи на Украйна да атакува вътре в Русия.

„Ние просто ескалираме тази война и я влошаваме“, каза той в интервю за Time през декември.

Американските ATACMS и другите оръжия с голям обсег позволяват на Украйна да атакува руските командни щабове, летища и рафинерии далеч от фронтовата линия, докато Москва бавно превзема украински земи, възползвайки се от надмощието си в човешка сила, оръжия и ресурси.

Процедурата за преглед на Пентагона се прилага и за използването на британския еквивалент на ATACMS – Storm Shadow, тъй като той разчита на данни за насочване от САЩ, твърдят двама американски и един британски представители пред „Уолстрийт джърнъл“. Правителството на Обединеното кралство отказало коментар.

Тактиката на Тръмп чрез ограниченията върху Украйна да убеди Путин да преговаря се провали – руският президент продължава да саботира преговорния процес седем месеца след инаугурацията на американския президент. Вместо да го накаже с нови санкции или други ограничителни мерки, Тръмп възприема все повече от руските условия за прекратяване на войната. Без да издейства каквато и да е отстъпка от Кремъл за Украйна, той предварително одобри идеята Русия да погълне значителна по размер украинска територия и Киев да се ангажира никога да не влезе в НАТО.

Последният му подарък за Москва е отказът да изисква безусловно примирие. Преди срещата си с Путин в Аляска на 15 август той заплаши руския лидер с „жестоки последствия“, ако след разговора не приеме незабавно прекратяване на огъня.

Вместо това на връщане към столицата Вашингтон, той се обади от Air Force 1 на европейските си съюзници, за да ги уведоми, че вече е съгласен с идеята на Русия войната да продължи, а страните да преговарят директно за мирно споразумение. При срещата си с тях на 18 август той се аргументира – примирието щяло да бъде „стратегически неизгодно“ за агресора.