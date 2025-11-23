23.11.2025 | 19:20

Съсипа я тази държава! Теменужка Петкова: За бюджета е виновен…Асен Василев (видео)

Всички увеличения били заложени в законите, които ГЕРБ отказва да промени

Проектът за Бюджет 2026 е единственият възможен вариант при действащото законодателство и отразява напълно последствията от политическата нестабилност през последните четири години. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова в предаването „На Фокус“ по NOVA.

Според Петкова, финансовата рамка е заложник на популизма в публичните финанси и решенията на предишни мнозинства, включително политиките на бившия финансов министър Асен Василев.

„Тази план-сметка показва политическото безвремие, липсата на стабилност, на редовно правителство, което да поеме отговорност за политиките, които предлага“, коментира Петкова.

Дупка от 33 милиарда и теглене на заеми

Министърът представи анализ на финансовото ведомство, който показва тревожна тенденция. От 2022 година досега разходите за персонал, социални и здравни плащания са нараснали с над 33,8 милиарда лева.

„Ние не сме против увеличаването на пенсии и заплати, но то трябва да се случва, когато икономиката го позволява. Асен Василев вземаше заеми, за да финансира тези ръстове“, категорична бе Теменужка Петкова.

Тя посочи като основен проблем механизма, приет от парламента през 2023 година, според който минималната работна заплата се фиксира на 50% от средната брутна заплата. Това автоматично увеличава не само възнагражденията, но и редица социални плащания, което според министъра обезсмисля социалния диалог и оказва огромен натиск върху бюджета.

Вдигането на осигуровките е неизбежно

По отношение на критиките от бизнеса за 2-процентното увеличение на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“, Петкова обясни, че мярката е препоръчана от Международния валутен фонд (МВФ) и е наложителна за стабилността на системата преди влизането в еврозоната.

Тя разясни и конкретното разпределение на тежестта:

1.12% се поема от работодателите;

0.88% се поема от работниците.

„Пенсионната система трябва да бъде устойчива при влизането ни в еврозоната. Разходите за пенсии са нараснали от 9 милиарда през 2018 година до 24 милиарда през 2025 година, а трансферът от държавния бюджет вече е над 12 милиарда лева“, аргументира се министърът.

Заплати в МВР и проверки за спекула

Теменужка Петкова защити планираните увеличения на заплатите в секторите „Отбрана“ и МВР, както и за учителите и академичния състав, като подчерта, че те са следствие на вече приети закони. Въпреки това, тя отбеляза, че общият ръст на възнагражденията е най-ниският от 2022 година насам.

Относно спекулациите с цените и еврото, министърът съобщи, че Националната агенция за приходите (НАП) извършва над 250 проверки.

„Ако някой използва еврото като извинение да повишава цени необосновано – това е нарушение“, предупреди Петкова, като уточни, че вече са установени 65 случая на необосновани увеличения.

В края на разговора финансовият министър коментира и назначението на шефа на НАП Румен Спецов за специален управител на „Лукойл Нефтохим“, определяйки го като „най-подходящия човек“ за тази сложна финансова и управленска задача.