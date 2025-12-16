16.12.2025 | 20:11

Саудитската компания Midad Energy e фаворит за продажбата на „Лукойл“

Главният изпълнителен директор Абдулела Ал-Айбан е брат на влиятелния съветник по националната сигурност на Саудитска Арабия Мусаед Ал-Айбан

Саудитската компания Midad Energy се очертава като един от водещите претенденти за покупката на международните активи на руския гигант „Лукойл“, като се възползва от дълбоките си политически връзки както с Москва, така и с Вашингтон, съобщиха трима източници, запознати с въпроса пред агенция „Ройтерс“ във вторник.

Активите, оценявани на около 22 милиарда долара и включващи петролни находища, рафинерии и хиляди бензиностанции по света, са привлекли оферти от приблизително десетина инвеститори, сред които американските петролни гиганти Exxon Mobil и Chevron, както и инвестиционният фонд за дялово участие Carlyle, посочват източниците.

„Лукойл“ се стреми да продаде чуждестранните си операции, след като те бяха сериозно засегнати от мащабните санкции на САЩ, наложени през октомври с цел да се окаже натиск върху Русия да прекрати войната си в Украйна.

От Midad Energy и „Лукойл“ отказаха коментар. Министерството на финансите на САЩ не отговори незабавно на запитванията за коментар.

Главният изпълнителен директор на Midad Energy, Абдулела Ал-Айбан, е брат на влиятелния съветник по националната сигурност на Саудитска Арабия Мусаед Ал-Айбан, който участва в мирните преговори между САЩ и Русия, проведени в Саудитска Арабия през февруари.

Техният баща, Мохамед Ал-Айбан, е първият ръководител на разузнаването на кралството.

Офертата на Midad Energy идва на фона на засиленото икономическо сътрудничество между САЩ и Саудитска Арабия по време на управлението на президента Доналд Тръмп, надграждащо десетилетия на партньорство в областта на енергетиката и сигурността.

Само през 2025 г. Рияд и Вашингтон подписаха споразумения в сферите на отбраната, енергетиката и технологиите, като Саудитска Арабия пое ангажимент за инвестиции в размер до 1 трилион долара.

Midad Energy, част от Midad Holding, дъщерно дружество на базираната в Ал Хобар Al Fozan Holding, следва амбициозна стратегия за разширяване, подчертана от сделка за 5.4 милиарда долара с Алжир, сключена през октомври.

Компанията планира изцяло парична оферта за активите на “Лукойл”, като средствата ще бъдат държани в ескроу сметка, докато санкциите срещу руската компания не бъдат отменени, посочват източниците. По думите на един от тях сделката може да включва и американски компании.

Министерството на финансите на САЩ вече е блокирало двама други кандидати: Gunvor и американската банка Xtellus Partners за придобиване на активи на „Лукойл“, което подчертава сериозните геополитически пречки пред подобна сделка.

Американските санкции, наложени и срещу другия руски петролен гигант “Роснефт”, забраняват на граждани на САЩ да извършват сделки с тези компании, замразяват активите им на територията на САЩ и ограничават достъпа им до ключови източници на финансиране.

Съгласно последния срок, определен от Министерството на финансите на САЩ, “Лукойл” разполага с време до 17 януари, за да продаде активите.