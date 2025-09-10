10.09.2025 | 11:12

Сблъсък в тв ефира: Заместникът на Даниел Митов се дразни на въпросите пиян ли е бил шефът на МВР-Русе (видео)

Един полицай е пребит като куче, а вие ме питате за линейка и домати, изригна Филип Попов

Зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов бе категоричен, че младежите са шофирали опасно с колата си преди инцидента с шефа на МВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров в дунавския град. Попов, който даде интервю за сутрешния блок на Нова тв, не приема казаното от момчетата, че са карали с 40 км в часа, колкото е разрешената скорост в градски условия.

На няколко пъти обаче в телевизионното студио прехвърчаха искри, след като водещите Виктор Николаев и Мирослава Иванова останаха недоволни, че не получават ясни отговори от Попов, който се оплиташе в обяснения. Иванова дори отбеляза, че заместник-министърът приема техните въпроси като атака, но уточни, че ги задават, за да разберат истината.

„Не мога да кажа точно каква е била скоростта, но на записа с просто око се вижда, че колата профучава край полицейския шеф. Ако не беше така, жената на Кожухаров нямаше да дръпне настрани детето си, а приятелят на полицая Георги Димитров нямаше да направи забележка на младежите. Очевидно е, че те се карали с висока скорост“, заяви Филип Попов.

„На кадрите се вижда автомобил, който определено с висока скорост минава по тази улица. От записа на камерата се вижда превишена скорост. Дори да приемем, че целият инцидент е предизвикан от съседа на старши комисар Кожухаров, това с какво променя обстоятелството, че един полицай, за да изпълни служебното си задължения, е бил жестоко пребит, с разкъсан бъбрек, с хематоми, с литър и половина изгубена кръв?“, попита Филип Попов.

Кожухаров първо е прегледан в полунощ, когато става инцидента и е пребит, след като е извършил служебните задължения, за да да прекрати това противообществено деяние. По време на първия преглед колегата не се е чувствал толкова зле, може би и заради адреналина от случилото се. Часове по-късно състоянието му се влошава. Той отива в болницата и му е извършена животоспасяваща операция, допълни зам.-министърът.

Последният очевидно се ядоса на въпросите на водещите на „Здравей, България“ колко пъти Кожухаров е ходил до болницата и защо линейката, която е дошла на мястото на инцидента, си е тръгнала веднага.

Един български полицай е пребит като куче, а вие ме питате кога си е заминала линейката. Това е посегателство над държавността. Факт е, че младежите нямат никакви наранявания. Факт е обаче, че старши комисар Кожухаров е в тежко състояние, а приятелят му Георги Димитров е със сцепена устна и е шит. Ако не беше пребит полицай, а гражданин, щяха да кажат, че гражданинът е пребит от тези, които олицетворяват локалите, отсече по Нова Тв Филип Попов.

В един момент обаче Виктор Николаев не издържа на тези обяснение и изригна: „Г-н Попов вие си говорите сам и не чувате въпросите ми. Искате ли да си говорите сам.“

Малко след това пък водещият попита госта си какво мисли за разпилените домати зад колата на младежите, които са били на Николай Кожухаров.

„Извратено е, че ме питате за доматите, какво общо имат с побоя на старши комисар Кожухаров? За мен нямат абсолютно нищо общо“, каза още Попов и разговорът продължи на висок тон, като двете страни често се прекъсваха.

Заместникът на Даниел Митов заяви, че не знае дали шефът на полицията в Русе е бил употребил алкохол в нощта на инцидента. „Неизвестно ми е дали е употребил алкохол, а и е ирелевантно за случая. Какво значение има дали някой е изпил една или две бири? Само от водача на автомобила е взета проба за алкохол и наркотици”, обясни Попов.

„Прокуратурата веднага е била уведомена с доклад и е образувано следствено дело към ОП-Русе, оттук насетне прокуратурата е единственият компетентен орган, който може да разгласи факти по делото. Дори от новия запис, който изтече от тези „БГ тролове” – „БГ елфите”, някакви приказни герои, не виждам това с какво променя казаното от МВР“, изрази мнение заместник-министърът на вътрешните работи.