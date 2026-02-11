11.02.2026 | 19:17

Сензация: Лора Христова спечели олимпийски бронз в биатлона

Бях спокойна и мисля, че се справих добре, заяви новата българска звезда

Лора Христова направи сензацията в женския биатлон на олимпийските игри в Милано Кортина 2026 и спечели втория бронзов медал за България. 22-годишната ни националка направи перфектна стрелба в 20-те си изстрела и завърши на трето място място в класическите 15 км индивидуално в Антхолц-Антерселва.

Христова, която е от Троянската школа по биатлон, показа завидна психологическа устойчивост и стабилно ски бягане, с което изненада целия световен елит. До момента най-доброто ѝ класиране бе бе 13-о място, отново на 15 км, на световното първенство в Ленцерхайде (Швейц) през миналия сезон 2024/25.

На това паметно за българския спорт състезание Лора бе победена единствено от две от големите звезди от Франция – Жулия Симон и Лу Жанмоно. Христова завърши с 1:04 мин. по-слабо време от Симон, която допусна 1 грешна стрелба и на 53.1 сек. от Жанмоно (2 грешки).

След бронзовото българско момиче в Топ 10 останаха величия в женския биатлон като Ванеса Фойт (Гер), Доротея Вирер (Ит), Камий Бене (Фр), Леа Майер (Швейц), Янина Хетих-Валц (Гер), Лин Гестблом (Шв) и Франциска Пройс (Гер).

Христова бе една от едва трите биатлонистки, които направиха перфектната стрелба 20/20. Другите са четвъртата Ванеса Фойт (13 секунди след българката) и 14-ата – Алина Стремус (Молд).

Нейният медал е осми за България в историята на олимпийските игри и втори в Милано Кортина 2026 след бронза на Тервел Замфиров в алпийския сноуборд.

„През цялото време бях спокойна. Още от сутринта се опитах не мисля изобщо за класиране, за това, че съм на олимпийски игри, защото, както знаем, те са веднъж на 4 години и всеки е много притеснен и това е най-голямата цел на всеки един спортист – каза щастливата Лора Христова. – Това е най-силното ми състезание досега. Смятам, че успях да съединя всички елементи от стрелбата и бягането. Единствената ми мисъл беше да изпълнявам всичко правилно. Мисля, че се справих добре. На миналото световно първенство също стрелях силно, но не мисля, че беговата част тогава се получи добре. Днес се чувствах много свежа от самото начало. Доволна съм от резултата и от себе си. Това ми дава повече увереност и с нетърпение очаквам следващите стартове тук. Целта ми беше да стрелям чисто, защото знам, че го мога. Надявах се да съм в добра физическа форма, но така се и чувствам още от първия старт в смесената щафета. Усещах се добре“.

Лора изрази надежда българските олимпийци да спечелят иэоще медали. „Всички много се радвахме за медала на Тервел (Замфиров). Надявам се да ги направим и повече“, каза тя.

Останалите ни представителки в днешното състезание направиха грешки в стрелбата (всяка води до 1 наказателна минута върху времето от ски бягане) и останаха назад. С 5 несвалени мишени Милена Тодорова е 59-а, с две грешки Валентина Димитрова е 73-а, а Мария Здравкова с 6 неточни изстрела се озова на 76-о място от 90 стартирали.

Това е трети олимпийски медал за българския биатлон. През 1998 г. в Нагано, също на 15 км индивидуално, Екатерина Дафовска спечели единствената българска титла, а през 2002 г. в Солт Лейк Сити Ирина Никулчина завоюва бронз в преследването на 10 км.