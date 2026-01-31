31.01.2026 | 15:09

Сграбчи я и се хвърли с нея под влака: Поредно зверство на мигрант

Южносудански бежанец в Германия си хареса 18-годишно момиче, с което да умре

Поредна драма в Германия с главен герой нелегален мигрант, който либерал- глобалистите са пуснали свободно да влезе в страната им. 25-годишен мъж от Южен Судан внезапно нападна непознато 18-годишно момиче на една от станциите в метрото в Хамбург, издърпа я и се хвърли с нея пред приближаващия влак. Шокиращата сцена се разигра на 29 януари около 22:07 ч. на спирка „Вандсбек маркт“.

Според официалната информация от полицията и прокуратурата в града, двамата никога преди това не са се срещали. Мъжът стоял на известно разстояние от момичето. Когато чул звуците от идващия влак, внезапно се приближил до нея. Извикал „Ще те взема със себе си“, хванал я здраво с ръце и я издърпал към релсите. Очевидци описват случилото се като нещо неочаквано, внезапно и брутално.

Жертвата, както са уточнили по-късно разследващите, е живеела в гр. Нордерещедт. Това е най-южният град в окръг Зегеберг и директно граничи със северните квартали на Хамбург . Тя чакала влака, за да се прибере. Нейният убиец е пристигнал в Германия през лятото на 2024 г. по специална хуманитарна програма на германското либерал-глобалистко правителство за привличане на бежанци от рискови региони. Още с пристигането си се е сдобил с полицейско досие за редица престъпления. Но държавата го е оставила да се разхожда на воля из страната, за да продължи да ги извършва.

Хамбургската полиция класифицира случая като умишлено убийство или опит за убийство с последващо самоубийство.) и Mordkommission (LKA 41) води разследването. Метростанцията беше временно затворена до края на фаталния ден. Германските медии описват и преживяното от машиниста на влака, който е видял всичко, но не е имал никакво време, за да реагира.

Случаят вече предизвика масово брожение сред немското общество, макар и основно в социалните мрежи. От една страна либерал-глобализмът е отворил широко границите, за да може през тях да влиза целият свят. От друга е приел законодателство, което превръща в наказателно дело всяка форма на протест срещу това, защото се третира като език на омразата.

