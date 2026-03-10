10.03.2026 | 11:14

Шефът на фалиралите държавни пощи прибира над €7600 месечно

В същото време 60% от служителите са на минимална заплата

Служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов изнесе потресаващи факти за финансите на „Български пощи“. Държавното предприятие е губещо, разчита на бюджетни субсидии и заеми, редовите служители са с безобразно ниски заплати, а в същото време изпълнителният директор си докарва над 7600 евро месечен доход.

Министърът съобщи тези данни във връзка със започналите протести на пощенските работници. И каза, че напълно разбира недоволството им. „Хората, които ежедневно поддържат важни обществени услуги, заслужават достойно и справедливо заплащане и по-добри условия за своя труд“, коментира Исмаилов. Той обяви, че възнагражденията на изпълнителния директор и на останалите членове на директорския борд ще бъдат намалени.

Според представители на КНСБ 60% от работещите в пощите получават по 621 евро. Това каза и министър Исмаилов – 60% от персонала е на минимална заплата. В държавното дружество се трудят близо 7000 души.

Служителите на „Български пощи“ протестират за по-високи възнаграждения, като в понеделник – първия ден за изплащане на пенсиите, затвориха за половин час гишетата. Те искат увеличение с 5% със задна дата – от 1 януари 2026 г. Държавното предприятие е длъжно да поддържа огромна мрежа от клонове в цялата страна – дори в населени места, които са почти обезлюдени. Затова то получава бюджетни субсидии.

Министър Исмаилов съобщи, че ще предложи правителството да отпусне авансово на „Български пощи“ помощ в размер на 5 млн. евро. „Ще се позова на решение на Европейската комисия от декември 2025 г., което променя максимално допустимия годишен размер на компенсацията за услуги от общ икономически интерес от 15 на 20 млн. евро“, обясни министърът. Той вече е възложил одит на управлението и на финансовото състояние на пощенския оператор.