Шок в Хелзинки: Депутат се самоуби в заседателната зала на парламента

Истински драма се разигра пред очите на десетки депутати, след като техен колега се самоуби в заседателната зала. Според местни съобщения, човекът е починал в сградата на парламента в Хелзинки около 11:00 часа във вторник.
Властите потвърдиха смъртта на един човек, докато медиите съобщиха, че това е член на парламента, който се е самоубил. Полицията, която провежда разследването, не подозира насилствена смърт. На място има и парамедици.
Финландската телевизия Yle TV съобщи, че в сградата на парламента са били видени поне една линейка, един пожарен камион и два полицейски автомобила.
BREAKING: On August 19, 2025, a Finnish member of parliament died by sui*ide inside the Parliament House in Helsinki, prompting a significant police response.
Authorities confirmed no criminal involvement, treating the case as a sui*ide.
Security forces secured the area, and… pic.twitter.com/6JTx1v070P
— Laszlo Varga (@LaszloRealtor) August 19, 2025
„Линейка прелетя покрай сградата на парламента с виещи сирени. След това пристигна голяма пожарна кола, полицейска кола и с леко закъснение брониран полицейски мерцедес“ – каза очевидец.
„Действията на спасителните служби, полицията и линейката продължават на мястото. Не мога да кажа нищо повече в този момент. Не мога да коментирам реакцията от центъра за спешна помощ. Парламентът е специфично място, така че може да се предположи, че подобни ситуации са били обсъждани, докато ситуацията все още е била неясна“ – каза директорът на полицията Ааро Тойвонен, който нито потвърди, нито отрече медийните съобщения.
Все още не се съобщава името на депутата и причината за фаталните му действия.
Järkyttäviä uutisia eduskunnasta 💔😢 Voi kunpa ihmiset hakisivat apua ajoissa. #eduskunta #tragedia #itsemurha https://t.co/jOOmE4DmME
— Tiina Arlin (@ArlinTiina) August 19, 2025
