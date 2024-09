Шок! В Ливан гърми всичко с нова електроника

Ливанските държавни медии съобщават за нови експлозии на комуникационни устройства. Според журналисти експлозиите се случват в цял Ливан, включително и в Бейрут. Този път обаче се взривяват други устройства, включително мобилни телефони и радиостанции, но и лаптопи, пейджъри, уоки-токита и радиоприемници. Има свидетелства, че са били поразени включително мотопеди с най-нова електроника, автомобили и скутери. “Хизбула” подозира, че взривовете са дело на Израел. До момента Тел Авив не е коментирал случващото се от два дни в съседната им страна.

Lebanese media reports that several pagers exploded during the funerals of Hezbollah fighters killed in explosions in Beirut yesterday. pic.twitter.com/G6SbqG4rMK

BREAKING: More radio explosions in Lebanon!

The explosions occurred during the funeral of 4 Hezbollah operatives who were killed last night in explosions in Beirut. pic.twitter.com/FF3lKYYUIe

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) September 18, 2024