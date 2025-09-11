11.09.2025 | 9:54

Шок за Тръмп и САЩ! Чарли Кърк почина след стрелба, куршумът пронизал шията му

Първоначално бе съобщено, че вероятният извършител е задържан, но по-късно от университета информираха, че не е стрелецът

Консервативният активист Чарли Кърк, който бе и един от лидерите на движението MAGA, почина, след като е бил прострелян по време на негова публична изява в университет в щата Юта, предадоха световните агенции. Новината бе съобщена от президента на САЩ Доналд Тръмп тази нощ.

Кърк е съосновател на младежката консервативна организация Turning Point USA и е известен като политически активист и привърженик на Тръмп, припомня БНТ.

Във видеобръщение Тръмп заяви, че е „изпълнен с мъка и гняв“.

Днес знамената в Съединените щати ще бъдат спуснати в памет на Чарли Кърк. Убийството е извършено пред повече от 3000 души. Илон Мъск пък нарича американската левица „партия на убийците“. Стрелецът е бил със снайпер на покрив на сграда, отдалечена на повече от 130 метра разстояние. Кърк остави две малки деца сираци. „Той беше обичан и възхищаван от всички, особено от мен, а сега го няма. Мелания и аз изказваме съболезнования на красивата му съпруга Ерика и нейното семейство. Чарли, обичаме те!“, написа президентът на САЩ.

В социалните мрежи беше разпространен видеозапис, на Кърк говори с микрофон под бяла тента с изписани на нея лозунги „Американското завръщане“ и „Докажете, че греша“. В следващия момент се чува как отекват изстрели, а той се хваща с дясната ръка за областта на шията, откъдето започва обилно кръвотечение. Междувременно настава суматоха и хората от публиката започват да бягат и да крещят. Асошиейтед прес потвърди, че кадрите са заснети в кампуса на университета „Юта Вали“.

Първоначално бе съобщено, че вероятният извършител е задържан, но по-късно от университета информираха, че задържаното лице не е стрелецът.

След убийството на Кърк, Тръмп обеща да подведе под отговорност всички, отговорни за политически мотивираното преследване.

Руският депутат Алексей Пушков, който е и председател на Комисията по информационна политика към Съвета на федерацията Алексей Пушков коментира пред агенция ТАСС, че убийството на видният представител на движението МАГА би могло да бъде послание към всички видни фигури в американската общественост, които споделят сходни възгледи, включително Тръмп.

Военният анализатор Борис Рожин пък коментира, че снощната стрелба в САЩ е логично допълнение към поредицата от неуспешни опити за покушение срещу Тръмп и със сигурност ще окаже сериозно влияние върху вътрешнополитическата борба в щатите.

Покойният, въпреки критиките си към Зеленски и Украйна, не е бил приятел на Русия, наричайки я „фашистка държава“, припомня Рожин. „Той беше свързан и с Израел и подкрепяше геноцида в Газа. Така че има много хора, които няма да скърбят твърде много за него. Но в САЩ тази смърт със сигурност ще бъде използвана за стигматизиране на политическите опоненти“, добавя той.

Траур в Белия дом след убийството на Кърк! Знамето е свалено наполовина.

Междувременно заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев коментира пред ТАСС, че е време екипът на Тръмп да осъзнае, че подкрепяйки Киев, те подкрепят убийци.