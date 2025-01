Швеция конфискува българския кораб „Вежен“ след скъсване на подводен кабел (видео)

Българският кораб „Вежен“ е бил един от трите кораба в района, където е повреден оптичният кабел между Латвия и Швеция. Това става ясно от локаторите за движение на плавателни съдове в района. Корабът плава под малтийски флаг и е напуснал Русия два дни преди това.

Шведската прокуратура съобщи, че е започнала предварително разследване по подозрение в „саботаж“ при утежняващи вината обстоятелства и е разпоредили задържането на кораб в Балтийско море, заподозрян в повреждането на подводен оптичен кабел, свързващ Латвия и шведския остров Готланд, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

„В разследването участват няколко органа, включително оперативният отдел на националната полиция, бреговата охрана и въоръжените сили“, заяви Матс Люнгквист, старши прокурор в звеното за национална сигурност.

Шведската брегова охрана потвърди пред в. „Експресен“, че е на място в близост до плавателния съд, който вестникът идентифицира като плаващия под малтийски флаг кораб „Вежен“, закотвен близо до пристанището на Карлскрона.

Останалите два плавателни съда в района са били норвежки кораб и финландски ферибот.

„Намираме се непосредствено на място при задържания кораб и предприемаме мерки съгласно решението на прокурора“, заяви Матиас Линдхолм, говорител на бреговата охрана.

Според данни на „Веселфайндър“ корабът е тръгнал от руското пристанище Уст-Луга няколко дни по-рано и е плавал между Готланд и Латвия по времето, когато се предполага, че е възникнала повредата. Латвийският държавен радио-телевизионен център съобщи по-рано, че е регистрирал смущения в предаването на данни по кабела, минаващ от град Вентспилс до шведския остров Готланд, и е стигнал до заключението, че той е бил прекъснат. Медията добави, че е в състояние да работи, използвайки други маршрути за предаване на данни, като същевременно предприема стъпки за ремонт на кабела.

Латвийската премиерка Евика Силиня написа в „Екс“, че нейното правителство „работи заедно с нашите шведски съюзници и НАТО по разследването на инцидента, включително за патрулиране на района, както и за инспектиране на корабите, които са били в района“.

Шведският ѝ колега Улф Кристершон съобщи в „Екс“, че се смята, че поне един кабел, принадлежащ на „латвийско юридическо лице“, е бил повреден. Той добави, че е разговарял със Силиня вчера.

През последните месеци бяха извършени редица нападения срещу енергийни и комуникационни инфраструктури в тази морска зона. Според експерти и политици тези атаки са част от „хибридната война“, която Русия води срещу Запада, припомня АФП.

Swedish coastguards board the Vezhen on the coast off Karlskrona. Karlskrona is also the main base for the Swedish Navy #russia #Nato #Sweden

First suspect. Remember, very early, we dont even know time of break yet. Non-conclusive. Passes cable 00:45Zish. Speed seems affected before, stops as she reaches a shoal, makes maneuver, regain speed.

[image or embed]

— auonsson (@auonsson.bsky.social) January 26, 2025 at 3:36 PM