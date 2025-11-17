Сиярто след срещата с Радев: Унгария иска да купи „Лукойл“ в България

Унгарските енергийни компании могат да проявят интерес към закупуването на предприятията на „Лукойл“ в България, заявява министърът на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария Петер Сиярто в интервю за YouTube канала Józan ész. Коментарите му са предадени от ТАСС.
Според Сиярто правителството на Унгария е готово да подкрепи такива преговори.
Министърът припомня, че САЩ са предоставили отсрочка от санкциите за продажбата на чуждестранни активи на „Лукойл“, включително в България. Това отваря възможности за унгарските енергийни субекти да участват в сделката, добавя министърът.
„Ако им е необходима подкрепа, ние ще ги подкрепим, тъй като ефективното функциониране и регионалното укрепване на унгарските енергийни компании може да се отнесе към националните икономически интереси“, коментира Сиярто, говорейки за интереса на унгарските компании.
Министърът не назовава конкретни компании. Той опровергава и информацията за връзка между последните си срещи в София с президента Румен Радев и обсъждане на възможна сделка за „Лукойл“. Но не може да не се отбележи, че коментарите му идват точно след визитата му в България и явният интерес на унгарската MOL към активите на консорциума, не само у нас, но и в чужбина.
