17.11.2025 | 19:41

Сиярто след срещата с Радев: Унгария иска да купи „Лукойл“ в България

Корпорацията MOL ще участват в сделката

Унгарските енергийни компании могат да проявят интерес към закупуването на предприятията на „Лукойл“ в България, заявява министърът на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария Петер Сиярто в интервю за YouTube канала Józan ész. Коментарите му са предадени от ТАСС.

Според Сиярто правителството на Унгария е готово да подкрепи такива преговори.

Министърът припомня, че САЩ са предоставили отсрочка от санкциите за продажбата на чуждестранни активи на „Лукойл“, включително в България. Това отваря възможности за унгарските енергийни субекти да участват в сделката, добавя министърът.

„Ако им е необходима подкрепа, ние ще ги подкрепим, тъй като ефективното функциониране и регионалното укрепване на унгарските енергийни компании може да се отнесе към националните икономически интереси“, коментира Сиярто, говорейки за интереса на унгарските компании.

Министърът не назовава конкретни компании. Той опровергава и информацията за връзка между последните си срещи в София с президента Румен Радев и обсъждане на възможна сделка за „Лукойл“. Но не може да не се отбележи, че коментарите му идват точно след визитата му в България и явният интерес на унгарската MOL към активите на консорциума, не само у нас, но и в чужбина.