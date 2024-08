Скандал в Париж: Имане Хелиф спечели само за 46 секунди, след като италианката не понесе „мъжките й удари“

Трансджендър боксьорката Имане Хелиф от Алжир премина безмилостно през Анджела Карини. Италианката се отказа от двубоя им в категория 66 кг след 46 секунди на ринга.

Хелиф е в центъра на вниманието, откакто беше дисквалифицирана само няколко часа преди мача за златен медал на световното първенство през 2023 г. заради неспазване на правилата за допустимост на Международната боксова асоциация (IBA), които не позволяват на спортисти с XY хромозоми да се състезават в женските дисциплини. Въпреки това тя беше призната за имаща право да се състезава в Париж, състезание, ръководено от Международния олимпийски комитет.

Италианката Карини отиде при треньора си 30 секунди след началото на двубоя, за да си оправи шапката, но след кратко подновяване на играта се върна в ъгъла си и спря, като бързо напусна ринга.

По-късно тя обясни, че е решила да не се бие, след като е почувствала силна болка в носа. „За мен това не е поражение. За мен, когато се качиш на тези въжета, вече си воин, вече си победител“, каза Карини. „Независимо от всичко това е добре, добре е така. Не съм загубил тази вечер… Само си свърших работата като боец. Излязох на ринга и се борих. Не успях да се справя. Излизам с високо вдигната глава и с разбито сърце.”

„Аз съм зряла жена. Пръстенът е моят живот. Винаги съм била много инстинктивна. И когато почувствам, че нещо не е наред, не се отказвам. Това е да имаш зрелостта да спреш. Това е да имаш зрелостта да кажеш: „Добре, това е достатъчно“.

Някои спортове са ограничили нивата на тестостерон, разрешени за атлетите, които се състезават при жените, докато други забраняват на всички, които са преминали през мъжкия пубертет.

Двойната световна шампионка от Тайван Лин Ю-тинг също загуби бронзовия си медал на миналогодишното световно първенство, след като не успя да покрие критериите. Лин ще се изправи срещу узбекистанката Ситора Турдибекова в двубой от категория перо в Париж в петък.

Today, Angela Carini had her Olympics dreams shattered by Imane Khelif, a male boxer.

It is suspected that he BROKE HER NOSE.

Don’t let this pass quietly. MEN SHOULD NOT BE ALLOWED TO BEAT WOMEN FOR SPORT.

SAVE WOMEN’S SPORTS. pic.twitter.com/i5GMdgWrwb

— Hazel Appleyard (@HazelAppleyard_) August 1, 2024