Скандалният Куут призна, че е гей и е употребявал кокаин, за да се справи с мъжкия свят на Премиър лийг

Бившият рефер Дейвид Куут, който през декември бе уволнен от Асоциацията на професионалните съдии в Aнглия (PGMOL) заради участието му в скандално видео, в което обижда Ливърпул и Юрген Клоп, даде първото си интервю след инцидента. В него скандалният съдия заяви, че съжалява за действията си и призна, че е гей и заради всички проблеми, които са произтекли от страха да разкрие своята сексуалност, е прибегнал до наркотиците.

EXCL: Emotional David Coote bravely comes out as gay pic.twitter.com/bMEvawLJ7P

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 27, 2025