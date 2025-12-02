02.12.2025 | 12:52

Слави Василев: Писна ни, Пеевски и Борисов са мутри! Време е да си ходят!

"Нека хората изметат прасето!"

Политологът Слави Василев коментира огромните протести срещу властта в цялата страна. Десетки хиляди души се събраха по площадите в най-големите български градове и поискаха оставката на сегашното правителство и най-силно на две имена – Делян Пеевски и Бойко Борисов.

„Да изметат прасето. Аз в ефир ви го казвам, хората могат спокойно да го изразят по площадите. Не трябва да има агресия, разбира се. Но тези хора, аз миналия петък бях там, са предимно културни хора, въпреки че има провокатори. Хората могат да ползват метафори, изразни средства, които не са ласкателни. Това, че хората наричат Пеевски с разни епитети, струва ми се е заслужено“, заяви той.

„Духът е излязъл от бутилката. Енергията, която виждам да се набира, желанието на хората да излязат и да кажат не, вече е минало границата на завръщането. Не смятам, че можем да се приберем вкъщи, смятам, че ще продължим да протестираме докато те не си отидат, защото вече осъзнахме, че сега е дошъл момент да се протестира и това ще продължи.“

„Политизирането на този протест би довело до известно отдръпване от него от част от хората. Аз виждам по моите социални мрежи. Колкото повече ПП-ДБ се появява, толкова повече аз виждам в моя приятелски кръг хора, които не искат да се асоциират с този протест, защото не искат да бъдат включвани под общия знаменател ПП-ДБ. Затова казвам, че правилната стратегия на всички партии е да остават този протест да набъбне“, заяви Василев.