03.03.2026 | 13:29

Соловьов: Никакви преговори със Запада след Иран!

Русия трябва да унищожи ръководството на Украйна и военната индустрия в Европа

Атаката на САЩ и Израел срещу Иран показа, че Западът е хищник, който може само да унищожава, затова Русия трябва да действа първа – сурово, бързо и без колебание, включително чрез унищожаване на военно-политическото ръководство на Украйна, удари по центровете за вземане на решения и така наречените украински заводи, намиращи се на територията на европейски държави. Това каза Владимир Соловьов – руски телевизионен водещ по руската „Россия-1“ , в коментар за събитията от последните дни. Невъзможност за договорки със Запада, неизбежност на голямата война и необходимост от пълна мобилизация на държавата и икономиката.

Преводът и субтитрите са на Plamen Darak във Фейсбук

Договорки със Запада са невъзможни, всяко споразумение се използва за отслабване, измама и последващо унищожение на противника. Международните правила не съществуват, дипломацията е унищожена, преговорите са средство за печелене на време и подготовка на удар, а реториката за законност и хуманност е прикритие за сила.

Светът навлиза в епоха на големи войни, регионалните конфликти ще се слеят в глобален сблъсък, връщане към предишния ред няма да има. Необходима е мобилизационна държава за десетилетия напред — „всичко за фронта, всичко за победата“, с пълна икономическа, технологична и идеологическа трансформация.

Забавянето на войната увеличава заплахата, защото Европа разгръща военно-промишления си потенциал и увеличава въоръжаването на Украйна, включително възможност за предоставяне на стратегически оръжия. Необходими са максимално твърди, бързи и ефективни действия, следване единствено на националните интереси и отказ от съобразяване с външен натиск.