Спират ли САЩ помощта за Украйна? Киев ще купува оръжие с парите от ЕС
Тръмп дипломатично отклони въпроса за това колко пари и оръжия ще даде страната му на бившата съветска република
Украйна има възможност да купува оръжия от САЩ с помощта на европейските държави и от други програми, които я финансират. Това каза на срещата с Доналд Тръмп във Вашингтон президентът Володимир Зеленски.
Той добави, че е много важно да се укрепи украинската армия и тя да се превъоръжи, цитиран от BBC.
Тръмп пък отговори дипломатично на въпрос на журналисти в Белия дом за парите и оръжията, които планира да даде на Украйна. Той отново прехвърли топката в полето на предшественика си Джо Байдън и изтъкна, че за война нямало да има, ако е бил на власт той.
Възниква въпроса дали Америка не спира напълно военната помощ за Киев.
Зеленски готов за избори в Украйна
Относно настояването на САЩ Украйна да проведе избори до края на годината, ако има прекратяване на огъня, Зеленски каза, че е отворен за провеждане на избори, но има нужда от примирие, за да се даде възможност за провеждането на демократични, открити и законни избори, съобщи Ройтерс.
„Ще трябва да работим в парламента, защото не може да има избори по време на война“, заяви Зеленски по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом. Той допълни, че за народа трябва да е възможно да проведе демократични, открити и законни избори.
Произвеждането на избори в Украйна в момента е преустановено поради обявеното военно положение, припомня Ройтерс.
Асошиейтед прес отбелязва, че докато Зеленски отговаряше на въпроса за провеждането на избори по време на война, Тръмп в шеговит фон предположи, че подобни обстоятелства биха му позволили да остане на власт в САЩ и след изтичането на настоящия му мандат.
Атмосферата в Овалния кабинет беше далеч по-колегиална от експлозивния скандал, който се разигра там през февруари.
