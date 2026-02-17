Срам! България изпраща дипломати на първата среща на Съвета за мир на Тръмп

България ще бъде представена на първата среща на Съвета за мир във Вашингтон, но на по-ниско ниво. Българската делегация за форума, който ще се проведе на 19 февруари, ще се води от Иван Найденов, постоянен секретар в Министерството на външните работи. На вероятно последното си заседание кабинетът в оставка реши в делегацията да бъдат включени още генералният директор по политическите въпроси Константин Димитров и временно управляващият посолството на България във Вашингтон Стефка Йовчева.

България тръгна по възможно най-погрешния начин със заявката си за членство в Съвета за мир, коментира Милен Керемедчиев , бивш зам.-министър на външните работи.

Решението на кабинета в оставка да се присъедини към нея обаче подлежи на ратификация от парламента.

Предвижда се българската делегация да участва в заседанието като държава участник без право на глас съгласно устава на организацията. Единствените две страни членки на ЕС, които участваха в инициирането на спорната инициатива на президент Доналд Тръмп, са България и Унгария.

Подписът на премиера в оставка е невалиден, защото няма и явно в следващите дни няма да има последваща ратификация. Нашето членство там не може да бъде легитимно, смята Керемедчиев.

По думите му сме се изложили пред американската администрация, подписвайки документ без правно значение.

Има голяма разлика в това да си учредител и да си наблюдател в тази организация, уточни той с оглед на заявките на други страни да участват само като наблюдатели.

„България в момента не е седнала официално на масата. Подписите, които са поставени, са нелегитимни. По-скоро имаме функция на наблюдател с подписани функции за учредител“, поясни Керемедчиев пред БНР.

В момента вече берем срам от това наше действие. След всички фанфари и официалности, които съпровождаха нашия подпис, се оказа, че той реално е невалиден, посочи бившият зам.-министър на външните работи.

„България направи най-неправилните стъпки в тази бъркотия.“

„Тръмп прави всичко възможно да заобикаля международните организации. Той показва, че би желал да налага еднолично или с ограничена подкрепа мир по свой си начин. Затова е правилно от страна на европейските лидери и институции да наблюдават отблизо тези действия, тъй като се създават паралелни центрове на влияние и вземане на решения“, посочи Милен Керемедчиев.